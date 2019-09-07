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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)
07.09.2019 - 15:22, Son Güncelleme:

Otobüs şoförü şaşkına çevirdi! Molalarda hastaneye gidip...

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Otobüs şoförü şaşkına çevirdi! Molalarda hastaneye gidip...

Antalya'da, şehirlerarası otobüs şoförü Emrah G.(44), sefer aralarında hasta gibi davranarak gittiği hastanelerde, hastaların para ve değerli eşyalarını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Emrah G. ifadesinde, ''Boş olduğum anlarda, taksiye binip hastaneye gidiyordum. Hastaları takip edip, dalgınlıklarından faydalanarak çantalarındaki para ya da paraya çevrilecek eşyalarını alıyordum" dedi.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geçen çarşamba günü giden bir hasta, çantasındaki 13 bin liranın çalınması üzerine polise şikayetçi oldu. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri de şikayet üzerine inceleme başlattı.

Şikayetçinin ifadesine başvuran polis, hastanenin güvenlik kamerası kayıtlarını mercek altına aldı. Çok sayıda kamera kaydını inceleyen polis, hırsızlık şüphelisinin, hastane önünden bindiği taksinin plakasını tespit etti. Son olarak da şüphelinin şehirlerarası bir otobüs firmasında şoför  olarak çalışan Emrah G. olduğunu belirledi.

BURDUR'DA YAKALANDI

Polis, takibe aldığı şüpheliyi, Antalya-Burdur seferi sonrasında Burdur'da dinlenirken yakaladı. Antalya'ya getirilen ve sağlık kontrolünden geçirilen Emrah G., sorgusunda suçunu itiraf etti.

MOLALARDA SOYGUNA GİDİYORMUŞ

Emrah G., 2017 yılından bu yana hasta gibi davranarak hastanelere gittiğini ve farklı zamanlarda 4 hastanın para ve takılarını çaldığını söyledi.

İfadesinde, şehirlerarası otobüs firmalarında şoförlük yaptığını anlatan Emrah G., "Yolcuları otogara bıraktıktan sonra, boş olduğum anlarda, taksiye binip hastaneye gidiyordum.

Hastaları takip edip, dalgınlıklarından faydalanarak çantalarındaki para ya da paraya çevrilecek eşyalarını alıyordum" dedi.

Emrah G., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Hasta gibi davranıp gittiği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, farklı zamanlarda 4 hastanın para ve takılarını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan bir otobüs firmasında şoför olarak çalışan Emrah Gezer, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Emrah Gezer, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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