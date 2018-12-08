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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Nursima ÖZONUR- Kaan ULU/ANKARA (DHA)
08.12.2018 - 15:17, Son Güncelleme:

Otobüs kazasında ölen emekli öğretmeni öğrencileri uğurladı

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Otobüs kazasında ölen emekli öğretmeni öğrencileri uğurladı

ANKARA’da yaya geçidinde belediye otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitiren emekli öğretmen Gülsen Berçin (75), yıllar önce derslerine girdiği öğrencilerinin de katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Çankaya ilçesi Kızılay semtinde önceki gün meydana gelen kazada, Selçuk D. yönetimindeki 06 BE 3195 plakalı belediye otobüsü, kontrolden çıkıp yaya geçidinden geçen Gülsen Berçin ve Neslişah E.’ye (12) çarptı. Yaralılardan Gülsen Berçin, kaldırıldığı Numune Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Gülsen Berçin için Karşıyaka Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazına eşi Mevlüd, kızları, yakınları ve görev yaptığı okullarda derslerine girdiği öğrencileri katıldı. Berçin’in öğrencilerinden bazıları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

ODTÜ mezunu Arda Ural, Gülsen Berçin’in ilkokulda derslerine girdiğini söyleyerek, "Gülsen öğretmenin 35 sene önce öğrencisiydim. Hayatımda çok güzel izler bıraktı. Eşsizdi. Şu anda çok üzgünüm. Herkese moral verirdi. Geldiğim bu noktada onun emeği çok büyüktür. Eğitim hayatımın temelidir kendisi. Onun sayesinde ODTÜ’den mezun oldum, temelde verdiği eğitim sayesinde" diye konuştu.

Yazılım işiyle uğraşan Sinan Sönmez de Gülsen Berçin’in ilkokulda 5 yıl derslerine girdiğini, ölüm haberini öğrenince çok üzüldüğünü belirtti.

Gülsen Berçin’in cenazesi, öğlen kılınan cenaze namazından sonra Karşıyaka Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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