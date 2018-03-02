Otobüs kaçıran dört küçük kafadar İstanbul'u birbirine kattı

Ümraniye’de çalışan özel halk otobüsü şoförü 22 Şubat'ta mesaisinin bitimin ardından aracı Dudullu’da bulunan evinin önüne park ederek evine gitti. Gece yarısı otobüs bekleyen 4 çocuğun, otobüs gelmemesi üzerine yolda yürüdükleri sırada park halinde bulunan otobüs dikkatlerini çekti. Otobüsün ön kapısını zorlayan çocuklar başarılı olamayınca orta kapısını açarak içeriye girdi.

Otobüsün içerisinde bir süre oyalanan çocuklar şoför mahallinin kapısındaki cebi karıştırdığı sırada yoldan araç ve insan geçtiğini görünce yere yatarak saklanmaya çalıştı. Bir süre sonra canları sıkılan çocuklardan bir tanesi uzun uğraşlar sonunda otobüsü çalıştırmayı başardı. Sonrasında otomatik vitesi ayarlamayı başaran çocuk yola çıkarak hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atarak hızlı bir şekilde ilerledi.

İNECEK VAR DÜĞMESİNE BASARAK EĞLENDİLER

Çocuklardan biri yolda şoförlük yaparken canları sıkılan diğer çocuklar otobüste bulunan 'inecek var' düğmesine basıp oyunlar oynadı. Otobüsü kullanan çocuk açma düğmesine basmayınca diğer bir çocuk arkadan gelerek düğmeye basmaya çalıştı. Aracı kullanan çocuğun diğerinin elini iterek hareket halindeyken kapıyı açmasına müsaade etmemesi daha büyük bir tehlikeyi önledi.

ELİNİ KONSOLA KOYARAK OTOBÜSÜ SÜRDÜ

Otobüse bindikten sonra çalıştırmayı başaran çocuk, daha sonra tehlikeli bir şekilde ilerledi. İlerlediği sırada elini şoför mahallinin kapısının üstüne koyarak gerçek şoför gibi rahat tavırlar sergiledi. Öte yandan küçük çocuğun sürekli araçları sollaması ve bariyerlere yakın bir şekilde geçmesi ise korkuya neden oldu.

OTOBÜSÜ OTOYOLDA BIRAKIP KAÇTILAR

Mahalle arasında ilerledikten bir süre sonra otoyola çıkan çocuklar hızlı bir şekilde ilerlemeye devam etti. Bir süre sonra sıkılan çocuklar aracı emniyet şeridine çekerek durdu. Daha sonra tekrar hareket etmeye çalıştılarsa da başarılı olamayan çocuklar aracı terk ederek kayıplara karıştı. Otoyolda devriye gezen polisler ise emniyet şeridinde terk edilmiş halde bulunan otobüsü görünce şüphelenerek incelemeye başladı. Yapılan araştırma sonrasında polisler otobüsün sahibine ulaştı. Otobüsün bulunduğu yere gelen sahibi, aracını alarak evine gitti.

TEHLİKELİ OYUN KAMERADA

Trajikomik anlar otobüste bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde, çocuklar önce ön kapıyı zorluyor daha sonra orta kapıdan araca binip otobüsü karıştırıyorlar. Otobüsü çalıştıran çocuklar tehlikeli bir şekilde ilerledikleri sırada kapıyı açma düğmesine basıp açmaya çalışıyor. Ardından çocuk rahat tavırlarla otobüsü kullanıyor ve bir süre sonra otobüsü park edip kaçıyorlar. Polis ekiplerinin otobüsü bulması ve sahibin aradığı görülüyor.