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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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HaberlerGündem HaberleriOtobüs firması İstanbul’a giden 20 yolcuyu yolda bıraktı
GeriGündem Otobüs firması İstanbul’a giden 20 yolcuyu yolda bıraktı 
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İHA
26.08.2018 - 04:52, Son Güncelleme:

Otobüs firması İstanbul’a giden 20 yolcuyu yolda bıraktı 

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Otobüs firması İstanbul’a giden 20 yolcuyu yolda bıraktı 

Şanlıurfa - Diyarbakır-İstanbul seferi yapan otobüs firması 20 yolcuyu Siverek ilçe girişinde bırakıp gitti.

Olay gece saat 23.00 sıralarında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır'dan İstanbul'a gitmek için bir yolcu firması otobüsü ile yola çıkan yaklaşık 40 yolcu, otobüsün eski ve yolda sık sık arızalanması üzerine tepki gösterdi. Siverek girişinde otobüsün tekrar arızalanması üzerine yolculardan bazıları can güvenliklerinin tehlikede olduğu ve bu otobüs ile İstanbul'a kadar yolculuk yapılamayacağını söyleyerek şoför ve firmaya tepki gösterdi. Firma yetkililerinin vatandaşlara İstanbul'a kadar bu araçla gidileceğini belirtmesi üzerine, 20 yolcu can güvenliklerinin tehlikede olduğunu iddia ederek otobüsten indi, otobüs 20 yolcuyu Siverek ilçesinin girişinde, polis noktasında bırakarak yoluna devam etti.

Otobüs firması İstanbul’a giden 20 yolcuyu yolda bıraktı

"KLİMA YOK, SU YOK, HİÇBİR ŞEY YOK"

Esyaları ile gece yarısı yolda bırakılan, içlerinde kadın ve çocuklarında bulunduğu 20 yolcu, ilçe girişinde bulunan polis noktasındaki görevli polislere sığındı.

Bayram öncesi İstanbul için bilet ayırdıklarını söyleyen mağdur yolculardan Ahmet Çatak, "İstanbul'dan-Diyarbakır'a geldiğimiz gibi, bir otobüs firmasından bugün için biletlerimizi ayırdık. Firma sahibine özelikle sorduk, sizin ek arabayla mı bizi göndereceksiniz, yoksa normal yolcu arabasıyla mı? Firma sahibi bize kesin cevap vererek, ek arabalarının olmadığını, çalışan tüm otobüslerin normal yolcu otobüsleri olduğunu bize söyledi. ve biz bugün itibarıyla bindik arabaya. Arabada klima yok, su yok, hiç bir şey yok. Yolda bir asker bindi arabaya, adam dedi 'buraya hayvan bile bağlasan durmaz'. Diyarbakır'dan-Siverek'e 3 saatte geldik ve tek şoför vardı ve şoför kendisi de bize, ben çocuklarımı bu arabada getirmem diyor.

"DİYARBAKIR'DAN GETİRİP SİVEREK GİRİŞİNE BIRAKTILAR"

Firma yetkilisiyle görüştüklerini ve yetkilinin de kendilerine yardımcı olmadığını iddia eden Çatak,"Firma yetkilisiyle görüştük, adam bize binerseniz binin, isterseniz binmeyin, bu araba İstanbul'a gidecek diyor" dedi

Yaşadıkları olayın bir film sahnesini anımsattığını söyleyen mağdur yolcu," Biz 20 yolcu bu firmanın mağduruyuz, sanki kendi ülkemizde mülteci gibi hissettik kendimizi, yani adeta filmde olduğu gibi, bizi Diyarbakır'dan getirip Siverek girişine bıraktılar"

"BİNEN BİNER, BİNMEYEN KALIR ORADA"

Gece yarısı gidecek bir yerleri olmadığını belirten Ahmet Çatak,"Şuan gidecek bir yerimiz de yok, olan arkadaşlar zaten gitti biz kaldık, herhalde burada sabahlarız. Bayan ve çocuklarda aramızda var. Cebimizde paramızda yok, her şeyi İstanbul'a göre ayarlamıştık. Ne yapacağımızı bilemiyoruz" dedi

Mağdurlardan Aziz Akgün'de yaptığı açıklamada,"Biz saat 19.30'da otobüse bindik. Firmanın bize verdiği söz gereği, yeni araba ile bizi yollayacaklardı, Diyarbakır'dan İstanbul'a ama son dakika bize bir sürpriz yaptılar. Miladı geçmiş, yıllardır depoda yatan bir araba ile bizi İstanbul'a götürmek istediler. Araba iniş çıkışlarda sorun çıkarıyordu. Sonuçta 30-40 dakikalık bir yolu 3 buçuk saatte geldik. Yetkililer otobüs yol aldıkça düzelir dediler ama biz Siverek'e kadar dayanabildik. Arabada klima yok, herhangi bir soğutucu yok, bize ikram ettikleri su bile içilecek durumda değildi. Otobüs bizi çok tedirgin etti, hepimizi can güvenliği şüphesine düşürdü. Buraya gelindiğinde herkes artık bu otobüsle devam edilemeyeceğine karar verdi. Adamlardan başka bir otobüs talep ettik, firma yetkilileri bize kullandıkları kelime, araba odur, ondan başka araba da yok, binen biner, binmeyen kalır orada gibisinden sözler söylediler. Sonuçta adamlar dediklerini yaptılar ve gece saat 23.00'te bizi burada bırakıp gittiler" diye konuştu.

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