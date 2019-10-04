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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
04.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Otobüs durağa daldı bir genç canından oldu... Şaka gibi tazminat: 250.000 TL

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Otobüs durağa daldı bir genç canından oldu... Şaka gibi tazminat: 250.000 TL

Ankara'daki İncirli- Kızılay hattında görev yapan EGO otobüs şoförü Halit B., 19 Temmuz 2013’te kullandığı aracın kontrolden çıkması sonucu, Günsazak Caddesi üzerindeki durakta bekleyen vatandaşlara çarptı. Otobüsün altında 32 metre sürüklenen Fuat Yalın (28) olay yerinde hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Otobüs şoförü Halit B., hakkında ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan dava açıldı. Şoför Halit B. savunmasında “Teknik arızdan dolayı araç kendiliğinden hızlandı” iddiasında bulundu.

Davaya bakan Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin istediği bilirkişi raporunda şoför Halit B.’nin birinci derecede asli kusurlu olduğu ifade edildi. Raporda, EGO Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Daire Başkanlığı yetkilerinin ise ikinci derecede kusurlu oldukları belirtildi. Mahkeme, 2014’te sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi verilen cezayı az bularak, kararı bozdu.

Yerel mahkeme, 2016’da sanığa 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Yargıtay 12’nci Ceza Dairesi ikinci temyizde sanığa fazla ceza verildiğini belirterek kararı bir kez daha bozdu. Mahkeme bu kez sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Yargıtay 16 Mayıs 2019’da kararı onadı. İnfaz hükümlerine göre, sanık 2 ay açık cezaevinde kaldıktan sonra serbest kalacak. Kararın kesinleşmesinin ardından mahkeme, kazada ikinci derecede kusurlu bulunan EGO Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Daire Başkanlığı yetkilileri hakkında 27 Haziran’da suç duyurusunda bulundu.

Ceza yargılaması sürerken Yalın’ın ailesinin avukatı Kenan Maçoğlu, Ankara 2’nci Asliye Ticaret Mahkemesi’ne maddi ve manevi tazminat talebiyle dava açtı. Açılan tazminat davasında ise “vefat eden kişinin davacıların tek çocuğu olması nedeniyle davacıların yaşamış oldukları üzüntü, acı ve ızdırap” dikkate alınarak 150 bin TL manevi, 100 bin TL de maddi tazminat ödenmesine hükmedildi. Avukat Maçoğlu, davanın 6 yıldır devam ettiğine dikkat çekerek, “EGO, hükmedilen cüzi miktardaki tazminatı ödememek için süreci uzatmaktadır” dedi.

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