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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
30.08.2019 - 22:50, Son Güncelleme:

Otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

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Antalya’nın Akseki ilçesinde Mustafa Çakmak’ın kullandığı tur otobüsünün devrildiği kazada, 1 kişi öldü, 29 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Akseki-İbradı ilçeleri arasındaki Çamlıyokuş mevkisinde meydana geldi. Antalya’dan İbradı ilçesine seyreden Mustafa Çakmak yönetimindeki 54 PN 888 plakalı tur otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüsü yola devrildi.ÿKazada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi yaşamını yitirirken, 29 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan ve altında kalan yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulanslarla Akseki ve Manavgat’taki hastanelere sevk edildi. Ölen yolcunun cenazesi ise incelemeden sonra Akseki Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var


Kaza nedeniyle Akseki- İbradı yolu uzun süre trafiğe kapandı. Jandarma ve polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Otobüsün kaldırılması ve yolun temizlenmesinden sonra karayolu yeniden trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

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