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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mithat ABAKAN/DHA
25.12.2018 - 13:21, Son Güncelleme:

Otobüs bekleyen kadına cinsel tacizde bulunan sanığın cezası belli oldu

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Otobüs bekleyen kadına cinsel tacizde bulunan sanığın cezası belli oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 3 çocuğuyla birlikte otobüs bekleyen H.Y. adlı kadına, cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan K.A. (43), 1 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi. Hakim, K.A.'nın daha önce benzer suçtan ceza aldığını belirterek, aynı suçu işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmadığından indirim hükümlerini uygulamadığını söyledi. 

Olay, 31 Ekim'de, Antalya Caddesi'nde meydana geldi. H.Y., hasta olan küçük çocuğunu, eşi ve 2 çocuğuyla beraber Manavgat Devlet Hastanesi'nde muayene ettirdi. H.Y., hastaneden çıkıp, eczaneden ilaç aldıktan sonra çocuklarıyla eve dönmek için durakta otobüs beklerken, adliyede çalışan eşi de işe gitmek üzere yanlarından ayrıldı. Bu sırada hastaneden itibaren takip ettiği, durakta bekleyen H.Y.'ye motosikletiyle yaklaşan K.A., iddiaya göre, elini kendi pantolonunun içine sokup, kadına cinsel tacizde bulundu. Kadının bağırması üzerine K.A., olay yerinden uzaklaştı. H.Y.'nin şikayetçi olması sonrası K.A. hakkında, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı.

'BİR AN İÇİN MÜŞTEKİNİN BANA BAKTIĞINI SANDIM'

Manavgat 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık K.A. ile H.Y.'nin avukatı Ali Öksüz katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen K.A., "Engelli bir ağabeyim var, onun için hastaneye gitmiştim. Hastanede bir an için müştekinin bana baktığını sandım. Doktorun yazdığı hasta bezini almak için 2 eczane dolaştım. Çarşı içinde müştekiyle karşılaştım. Kendisinin beni tanıdığını düşünerek konuştum. Yanında çocukları vardı. Müşteki o an çocukları tutamadı, o esnada araç geliyordu. Ben müştekiye 'Çocuğunuzu tutun bayan, araba geliyor' dedim. Müştekinin 'Sen ne için beni takip ediyorsun?' demesi üzerine bir olaya meydan vermemek için olay yerinden ayrıldım" dedi.

BENZER SUÇTAN YARGILANIP, CEZA ALMIŞ

Şikayetçi H.Y.'nin avukatı Ali Öksüz ise sanığın beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirterek, "Müvekkilimin sanığa iftira atmak için herhangi bir nedeni yoktur, sanığı tanımamaktadır. Sanık müvekkilimi hastaneden olayın yaşandığı yere kadar takip etmiştir. Müvekkilin eşi yanında ayrıldıktan sonra sanık eylemini gerçekleştirmiştir. Sanık kapatılan Manavgat 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından benzer bir suçtan yargılanıp, ceza almıştır. Bu nedenle cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Hakimin karar öncesi son sözünü sorduğu sanık K.A. ise "Ben müştekiyi takip etmedim, tamamen rastlantıdır. Önceki savunmalarımı tekrar ederim" dedi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Davayla ilgili delillerin toplandığını belirten hakim, sanık K.A.'nın 'cinsel taciz' suçunu işlediğinin sabit olduğunu ve suçu işlerken kasıt olduğunu, bu nedenle alt sınırdan uzaklaşılarak, itiraz yolu açık olmak üzere 1 yıl 6 ay hapis cezası verildiğini açıkladı. Sanığın daha önce benzer suçtan ceza aldığını kaydeden hakim, K.A.'nın ısrarla aynı suçu işlemeye devam etmesi nedeniyle bundan sonra da aynı suçu işlemeyeceği yönünde kanaat oluşmadığından indirim hükümlerini uygulamadığını vurguladı.

 

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