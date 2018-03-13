Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Otobanda feci kaza! 2 kişi yanarak öldü…

    Otobanda feci kaza! 2 kişi yanarak öldü…

    BURSA (İHA)
    13.03.2018 - 11:18 | Son Güncelleme:

    Bursa-İstanbul otobanında meydana gelen kazada, 2 kişi hurdaya dönen araçta yanarak can verdi.

    Kaza, Bursa-İstanbul otobanı istikameti viyadük 2 üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters şeritten geldiği iddia edilen 16 M 0301 plakalı otomobil, karşı sertten gelen otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucu ters şeritten gelen otomobil alev almaya başladı. Aracın içerisinde bulunan 2 kişi yanarak can verdi. Diğer otomobildeki 3 kişi ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sebebiyle otobanda trafik tek şeritten sağlanıyor.

    Etiketler: bursa istanbul yolu , kaza , yanarak öldü , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri