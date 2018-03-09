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    Oto yıkamanın bahçesinde bulundu! Yarın saat 12.00'de açılacak

    Olcay DÜZGÜN- Şeyda AŞATIR/DHA
    09.03.2018 - 18:15 | Son Güncelleme:

    Kayseri’nini merkez Melikgazi ilçesinde bağlı Gültepe Mahallesi Gelincik Sokak üzerinde bulunan oto yıkama dükkanının bahçesinde yapılan kaçak kazıda, Roma Dönemi’ne ait kral mezarı bulundu. Polis ekiplerinin suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan yakaladığı Veli Uçara (42) ait dükkanda mahkeme kararıyla yapılan aramada, 1700 yıl öncesine ait lahit bulundu. Vali Süleyman Kamçı yaptığı açıklamada, "Önemli bir eser olduğunu düşünüyoruz. Lahiti yarın saat 12.00'de açacağız" dedi.

    Vali Süleyman Kamçı ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular olay yerinde incelemelerde bulundu. Burada açıklama yapan Vali Kamçı, Emniyet Müdürlüğümüzün çalışması neticesinde burada lahit bulundu. Lahidi büyük bir başarıyla buldular. Lahdin Roma Dönemi’ne ait olduğu söyleniyor. Bundan yaklaşık 1700 yıl öncesine ait bir lahit. Sanki bir yer altı şehri gibi, mezarlık gibi, bilemiyorum ne olduğunu henüz" ifadelerini kullandı.

    Bölgeyi kontrol altında tutacaklarını belirten Vali Kamçı, Emniyet teşkilatımızın görevlileri burada nöbet tutacak. Yarın lahitin kapağı hızlı bir şekilde açılacak. Önemli bir eser olduğunu düşünüyoruz. 1700 yıl önce demek ki burada bir medeniyet varmış. O medeniyetin kalıntısı olarak bu lahdi arkadaşlarımız buldu. Ben Emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Böyle başarılı bir çalışmada tarihimize ışık tutacak bir eseri gün yüzüne çıkardıkları için teşekkür ediyorum. Kültür Bakanlığımızın yetkilileri burada, il müdürümüz, müze müdürümüz burada. Dolayısıyla burada çıkacak eserler bizim tarihimize ışık tutması açısından yararlı olacak diye konuştu.

    Vali Kamçı, lahitin yarın saat 12.00’de açılacağını sözlerine ekledi.


    Etiketler: lahit , Kayseri , mezarlık , KRAL , Oto yıkama , gündem
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