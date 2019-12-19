Oto tamir atölyesinde silah üretmiş

Sarıyer’de bulunan bir sanayi sitesinde oto tamir dükkânı işleten Ş.Ç.’nin av malzemeleri satan işletmelerden temin ettiği kurusıkı tabancaların niteliğini değiştirdiği ihbarını alan İstanbul il Jandarma Komutanlığı ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.





Yapılan incelemelerde şüphelinin dönüştürdüğü silahları satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaşıldı.



Teknik ve fiziki soruşturma başlatan ekipler, şüphelinin dükkânının arka bölümünde donanımlı bir silah imalathanesi kurduğu, av malzemeleri satan işletmelerden temin ettiği kurusıkı tabancaların namlularını bilgisayarlı torna tezgâhlarını kullanarak ateşli silaha çevirdiği belirlendi. Jandarma takibin ardından operasyon düğmesine bastı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelinin iş adresine düzenlenen baskında kurusıkı tabancaları gerçek silaha dönüştürmeye yarayan iki adet torna cihazı, 10 tabanca, 36 tabanca namlusu, 112 fişek, iki tetik tertibatı, bir adet hassas terazi, 45 adet uyuşturucu madde kullanımında kullanılan ‘bong’ adlı alet, bir adet esrarı öğütme aleti, bir adet dürbünlü tüfek, iki adet el yapımı antika tabanca, bir adet antika kılıç, bir adet tabanca yapımında kullanılan hassa ölçü aleti ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.



Yakalanan Ş.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.





