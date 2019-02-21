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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Alper KORKMAZ / DHA
21.02.2019 - 12:08, Son Güncelleme:

Oto sanayide halk otobüsü dehşeti

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ESENYURT'ta  sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği özel halk otobüsü, oto tamirciye girerek, tamir için kaldırılan aracı devirdi. Daha sonra geri geri kayan otobüs bir başka otomobile daha çarparken, sürücü hareket halindeki otobüsten atlayarak kaçtı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde Esenyurt'taki oto sanayide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yanındaki arkadaşı ile birlikte  oto sanayiye tamir için gelen özel halk otobüsü sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan halk otobüsü önce bir oto tamirciden içeri girerek tamir için kaldırılan aracı devirdi. Ardından da geri geri gelerek park halindeki bir başka otomobile çarptı. Büyük tehlikenin atlatıldığı kazada şans eseri yaralanan olmazken, 2 otomobil zarar gördü, bir lokantanın da duvarı yıkıldı. Yaşanan kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.  

"İÇERİDE ÇALIŞIYORDUK ALLAH'TAN ARACIN ALTINDA DEĞİLDİK"

Kaza sırasında otobüs geri geri kayarken direksiyon başındaki sürücü hareket halindeki otobüsten inerek kaçtı, yanındaki arkadaşı ise direksiyon başına geçti. Kaza anında içeride olan iş yeri sahibi Ahmet Yusuf Yılmaz o anları anlattı. Yılmaz, "Freni patladığı iddia edilen otobüs bir anda geldi iş yerimize daldı. Dükkanımızda araçları devirdi. Allah'a şükür can kaybı olmadı. Frenler patlak dendi ama ben kendim kontrol ettim sağlamdı. Poliste kontrol etti. Araç buradan çalıştırılarak götürüldü. Kamera görüntülerini izlediğimizde şoförlerin yer değiştirdiğini gördük. Bunu olay anında fark etmemiştik. Bu sırada içeride çalışıyorduk Allah'tan aracın altında değildik. Karşıda insanlar öğle yemeği yiyordu. Önünde park halinde araba vardı ona çarptı o engel oldu. Yoksa can kaybı da olabilirdi" dedi.

O sırada lokantada yemek yiyen bir kişi de, "Park halindeki otomobil olmasa içeri de girebilirdi" diye konuştu.

Oto sanayide halk otobüsü dehşeti

Oto sanayide halk otobüsü dehşeti


 

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