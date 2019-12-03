Oto kiralama dükkanında silahlı kavga: Bir ölü, 2 yaralı
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki oto kiralama dükkanında çıkan kavgada iş yeri sahibi Ahmet Ünal (57) ile oğlu Ali Ünal (33) ve Ersin Özkan tabancayla vurularak yaralandı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Ünal tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay, saat 09.00 sıralarında ilçeye bağlı Akhan Mahallesi'nde meydana geldi. Cafer Sadık Abalıoğlu Bulvarı'ndaki oto kiralama dükkanında, iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
İş yeri sahibi Ahmet Ünal ile oğlu Ali Ünal ve Ersin Özkan, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından 3 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ahmet Ünal hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
TESLİM OLDU
Öte yandan kavga sonrası olay yerinden kaçan şüpheli Mustafa E. ise polis merkezine gidip, teslim oldu.
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