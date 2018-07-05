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    Oto galericiler sitesinde yangın... 8 araç kül oldu

    Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne) (DHA)
    05.07.2018 - 07:58 | Son Güncelleme:

    EDİRNE’nin Keşan ilçesinde oto galericiler sitesinde çıkan yangında 8 araç kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri, kundaklama ihtimaline karşın görgü tanıklarının ifadesine başvurup, sitenin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

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    • Keşanda oto galericiler sitesinde yangın
    • Keşanda oto galericiler sitesinde yangın
    • Keşanda oto galericiler sitesinde yangın
    • Keşanda oto galericiler sitesinde yangın

    Keşan Oto Galericiler Sitesi’nde Aydın Dere’ye ait galerinin üzerinde alüminyum tente bulunan açık otoparkında park halinde bulunan araçlar, saat 01.00 sıralarında yanmaya başladı.

    Alevlerin yükseldiğini gören site görevlileri, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, site içerisindeki park halinde bulunan araçlar nedeniyle bölgeye ulaşmakta güçlük çekti. Yangını haber alarak gelen, diğer galeri sahipleri de araçlarını sitenin dışına çıkardı.

    Ekipler. yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle yangını kontrol altına alıp söndürdü. Yangında 5 araç tamamen, 3 araç da kısmen yandı. Araçlar, polisin incelemesinin ardından otoparka çekildi.

    Polis ekipleri, kundaklama ihtimaline karşın görgü tanıklarının ifadesine başvurup, sitenin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

    Oto galericiler sitesinde yangın... 8 araç kül oldu

     

    Etiketler: Edirne , yangın , Keşan Oto Galericiler Sitesi , son dakika , haberler
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