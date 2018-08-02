Oto Center yönetim kurulu başkanı tutuklandı
İstanbul Oto Center Yönetim Kurulu Başkanı Cezmi Meydancı, Sarallar Grubuna bağlı faaliyet yürüttüğü öne sürülen bir gruba yönelik operasyon kapsamında gözaltına alındı. Meydancı, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sarallar Grubuna bağlı bir gruba yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı olduğu bildirilen Oto Center Yönetim Kurulu Başkanı Cezmi Meydancı'yı yakalamak için Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatmıştı. Meydancı'nın Kağıthane'de bir adreste gizlendiğinin belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi. Cezmi Meydancı gözaltına alınarak Emniyete götürüldü.
Organize suç örgütü üyeliği suçlaması yöneltildiği öne sürülen Meydancı'nın Sarallar Grubunun alt yapılanması olduğu iddia edilen Fatih İ.'nin elebaşılığını yaptığı çeteyle birlikte hareket ettiği iddia edildi. Fatih İ.'nin elebaşılığını yaptığı gruba 5 ay önce Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmiş, operasyonda 30 şüpheli gözaltına alınmış, 9 silah ele geçirilmişti.
TUTUKLANDI
İstanbul Oto Center Yönetim Kurulu Başkanı Cezmi Meydancı, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle