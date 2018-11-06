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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
06.11.2018 - 11:50, Son Güncelleme:

Oto boyacıda bulundu! Rekor ceza yedi

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Oto boyacıda bulundu! Rekor ceza yedi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren, plakası olmayan ve polisin dur ihtarına uymayan sürücüye ceza yağdı. 7 bin 969 TL cezanın yanı sıra otomobil 60 gün trafikten men edilirken ehliyetine 60 gün süreyle el konulan araç sürücüsü psikoloğa sevk edildi.

Manavgat Sanayi Sitesi Barbaros Caddesi girişinde gerçekleştirilen kontrollerde ön ve arka plakaları sökülmüş, drift atarak trafiği ve çevredekileri tehlikeye düşüren otomobil sürücüsü, trafik polisinin dur ihtarına uymayarak uygulama noktasından kaçtı. Trafik ekipleri 20 dakikalık kovalamacanın ardından kaçan otomobili sanayi sitesi içerisinde bir oto boyacıda ele geçirdi. Araç sürücüsü A.S.E. saklandığı yerde yakalanırken, aracın plakaları otomobilin bagajında bulundu.

07 JN 985 plakalı otomobilin sürücüsü A.S.E.’ye 2918 sayılı karayolları trafik kanunun 67/1d (drift atmak) maddesince 5 bin TL, 32/3 gürültü çıkaran araçları kullanmak maddesince bin 2 TL, 23/4 aracın tescil plakasının sökülü halde araç kullanmak maddesince bin 694 TL olmak üzere 7 bin 969 TL para cezası uygulandı.

Otomobil 2918 sayılı trafik kanununa göre 60 gün trafikten men edilerek yediemine çekilirken sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.

Psikoloğa sevk edilen araç sürücüsü psikoteknik değerlendirmenin ardından 30 gün sonra ehliyetini alabilecek.

 

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