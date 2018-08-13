Otizmli Ege’nin YKS başarısı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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DHA  
13.08.2018 - 00:46, Son Güncelleme:

Otizmli Ege’nin YKS başarısı

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Otizmli Ege’nin YKS başarısı

Otizmli Ege Akdeniz, YKS’de milyonlarca kişiyi geride bırakarak ilk 2 bin arasına girdi. Akdeniz, 2 milyon 381 bin 412 kişinin girdiği Temel Yeterlilik Testi’nde 535 puanla 256’ncı, 2 milyon 19 bin 564 adayın başvurduğu Alan Yeterlilik Testi’nde ise sayısal alanda Türkiye 1948’incisi oldu. “Mutluyum ve gururluyum” diyen Akdeniz, öğrencilere ‘düzenli çalışma alışkanlığı’ öneriyor.

İZMİR Tire'de Çallıoğlu Fen Lisesi’nde okuyan otizmli Ege Akdeniz, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) milyonlarca kişiyi geride bırakıp büyük bir başarıya imza attı. Akdeniz, 2 milyon 381 bin 412 kişinin girdiği Temel Yeterlilik Testi’nde 535 puanla Türkiye 256’ncısı, 2 milyon 19 bin 564 adayın başvurduğu Alan Yeterlilik Testi’nde ise sayısal alanda Türkiye 1948’incisi oldu. Çallıoğlu Fen Lisesi Müdürü Öztürk Kurtça, Ege’nin özel öğrencilere tanınan ek 30 dakikalık süreyi kullanmadığını ve normal sınav süresinden de 15 dakika erken çıktığını belirterek, “Sınavdan 45 dakika erken çıkmasına rağmen öğrencimizin bu başarısı muhteşem” diye konuştu. Kendi çalışmalarıyla da İngilizcesini ilerleten Ege ise başarıyı getiren sürecin çok zorlu olduğunu söyleyerek, “Tüm okul hayatım boyunca çalıştım. Mutluyum ve gururluyum. Otizmli arkadaşlarıma tavsiyem tembellik etmesinler. Düzenli sistemli çalışmayı alışkanlık haline getirsinler” dedi. YKS sınavında ilk 2 bin öğrenci arasına giren Ege Akdeniz, hedefinin bilgisayar mühendisliği bölümünü kazanmak olduğunu vurguladı.

ASLA ÜMİDİ KESMEYİN
Ege’nin polis memuru olan babası Mehmet Akdeniz de otizmle mücadelenin en önemli ayağının eğitim olduğunu ifade ederek, “Otizmle mücadele zorlu bir süreç. Mücadelede ilk yedi yaş çok önemli. Biz Ege’nin ailesi olarak bilinçli davranarak bir yaşından itibaren özel eğitime başladık. Eşim ile birlikte tüm hayatımızı, hatta mesailerimizi bile çocuğumuzun eğitimine göre planladık. Aileler çocuklarından asla ümidi kesmesinler. Emek vermeden sonuç alınamıyor” diye konuştu. Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven, YKS'de üstün başarı gösteren otizmli Ege Akdeniz ve ailesini makamında kabul etti. Kaymakam Tanrıseven, “Özel öğrencimizin bu başarısı bizi son derece memnun etti. Öğrencimiz Ege, otizmin eğitime engel olmadığını, aksine eğitimle otizmli öğrencilerin başarılı olabildiğini bir kez daha gösterdi” dedi.

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