Otizmli Ege’nin YKS başarısı
Otizmli Ege Akdeniz, YKS’de milyonlarca kişiyi geride bırakarak ilk 2 bin arasına girdi. Akdeniz, 2 milyon 381 bin 412 kişinin girdiği Temel Yeterlilik Testi’nde 535 puanla 256’ncı, 2 milyon 19 bin 564 adayın başvurduğu Alan Yeterlilik Testi’nde ise sayısal alanda Türkiye 1948’incisi oldu. “Mutluyum ve gururluyum” diyen Akdeniz, öğrencilere ‘düzenli çalışma alışkanlığı’ öneriyor.
İZMİR Tire'de Çallıoğlu Fen Lisesi’nde okuyan otizmli Ege Akdeniz, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) milyonlarca kişiyi geride bırakıp büyük bir başarıya imza attı. Akdeniz, 2 milyon 381 bin 412 kişinin girdiği Temel Yeterlilik Testi’nde 535 puanla Türkiye 256’ncısı, 2 milyon 19 bin 564 adayın başvurduğu Alan Yeterlilik Testi’nde ise sayısal alanda Türkiye 1948’incisi oldu. Çallıoğlu Fen Lisesi Müdürü Öztürk Kurtça, Ege’nin özel öğrencilere tanınan ek 30 dakikalık süreyi kullanmadığını ve normal sınav süresinden de 15 dakika erken çıktığını belirterek, “Sınavdan 45 dakika erken çıkmasına rağmen öğrencimizin bu başarısı muhteşem” diye konuştu. Kendi çalışmalarıyla da İngilizcesini ilerleten Ege ise başarıyı getiren sürecin çok zorlu olduğunu söyleyerek, “Tüm okul hayatım boyunca çalıştım. Mutluyum ve gururluyum. Otizmli arkadaşlarıma tavsiyem tembellik etmesinler. Düzenli sistemli çalışmayı alışkanlık haline getirsinler” dedi. YKS sınavında ilk 2 bin öğrenci arasına giren Ege Akdeniz, hedefinin bilgisayar mühendisliği bölümünü kazanmak olduğunu vurguladı.
ASLA ÜMİDİ KESMEYİN
Ege’nin polis memuru olan babası Mehmet Akdeniz de otizmle mücadelenin en önemli ayağının eğitim olduğunu ifade ederek, “Otizmle mücadele zorlu bir süreç. Mücadelede ilk yedi yaş çok önemli. Biz Ege’nin ailesi olarak bilinçli davranarak bir yaşından itibaren özel eğitime başladık. Eşim ile birlikte tüm hayatımızı, hatta mesailerimizi bile çocuğumuzun eğitimine göre planladık. Aileler çocuklarından asla ümidi kesmesinler. Emek vermeden sonuç alınamıyor” diye konuştu. Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven, YKS'de üstün başarı gösteren otizmli Ege Akdeniz ve ailesini makamında kabul etti. Kaymakam Tanrıseven, “Özel öğrencimizin bu başarısı bizi son derece memnun etti. Öğrencimiz Ege, otizmin eğitime engel olmadığını, aksine eğitimle otizmli öğrencilerin başarılı olabildiğini bir kez daha gösterdi” dedi.
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