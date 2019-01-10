Otizmli çocuğa sınıfta şiddet
ANKARA’daki Dumlupınar İlköğretim Okulu’nun Otistik Çocuk Eğitim Sınıfı’nda (OÇES) okuyan 8 yaşındaki otizm ve epilepsi hastası M.F.D.’nin 7 Ocak’ta öğretmeni Y.İ.’den şiddet gördüğü anlara ait görüntü kaydı ortaya çıktı.
Bir başka öğretmen tarafından çekilen görüntülerde kadın öğretmenin bağırdığı, ittiği ve çocuğun üzerine demir koltuk fırlattığı görülüyor. Koltuk darbesinden son anda kaçarak kurtulan M.F.D.’nin kayıttan önce de şiddete uğradığı iddia ediliyor. M.F.D.’nin ailesi bu görüntülerin ellerine ulaşması sonucu avukatları Fidel Okan aracılığıyla Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nda şikâyetçi oldu. Dilekçede, okuldaki bakıcı S.A.’nın ifadeleri de yer aldı. Hakkında soruşturma başlatılan öğretmen Y.İ. açığa alındı.
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