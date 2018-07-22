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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.07.2018 - 19:37, Son Güncelleme:

Otizm nedir? Otizm belirtileri neler?

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Otizm nedir? Otizm belirtileri neler?

Doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen karmaşık bir gelişimsel bozukluk olan otizm, sosyal davranış bozuklukları, iletişim kurma güçlüğü ve tekrar edici hareketlerle seyreden bir bozukluk olarak biliniyor. Peki, otizm nedir? Otizm belirtileri neler?

Çocuğun çevresiyle yeterli sosyal ilişkiler kuramaması, dil-iletişim alanında belirgin gelişimsel sorunlar göstermesi ve takıntılı davranış biçimlerine sahip olması ile tanımlanan bir hastalık olan otizm belirtileri, en erken yaşamın ilk altıncı ayında fark edilebiliyor. İşte, otizm hakkında bilinmesi gerekenler...

OTİZM NEDİR?

Ailelerin çocuklarında aynı yaştaki diğer akranlarından farklı davranışlar ve belirtiler gözlemleniyorsa vakit kaybetmeden otizm konusunda uzman bir psikiyatriste başvurmaları gerekiyor. İşte, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bilgiler ışığında otizme dair bilinmesi gerekenler...

Tanımı: Erken çocukluk döneminde ortaya çıkan karmaşık bir nörogelişimsel bozukluktur.  Toplumda görülme sıklığı %1’e yakın olup, çocuk ve erişkinlerde benzer oranda görüldüğü bildirilmiştir.

Şikayetleri: konuşamama, sinirlilik, kendini sevdirmeme, dokundurmama, sarılmama, öpmeme, göz teması kurmama, yaşıtları ile oyun oynamama, tekrarlayıcı aynı, amaçsız davranışlar vb.

Bulguları:

Sözel ve sözel olmayan iletişim becerilerinde bozulma

Toplumsal ve duygusal karşılıkta yetersizlik

İlişki kurma ve sürdürmede yetersizlik

Basmakalıp ve tekrarlayıcı motor hareketler

Sınırlı ve yoğun ilgi alanı

Duyusal az ya da çok uyarılma

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Erken çocukluk döneminde aile, okul, bakım verenlerin dikkatini çeken bulgular var ise çocuğun gelişimsel özellikleri çocuk psikiyatrisi uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Gerekli psikometrik testler ile birlikte tanısal izlem yapılmalıdır.

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır: Bireylerin düzenli olarak erişkin yaşa kadar , bazı bireylerde erişkin dönemde dahil klinik izleminin devamı gereklidir. Sosyal ve psikolojik beceri alanların desteklenmesi ve geliştirilmesi için özel eğitim ve rehabilitasyon programları planlanmalıdır. Bireysel ve aile terapileri, sanat, spor, müzik terapileri, farmakolojik (ilaç) tedavileri seçilecek alternatif tedaviler arasındadır.

Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir: Otizme beraberinde öğrenme güçlüğü ve zeka geriliği eşlik edebilir. Bu konuda izlem yapan ekibin ve aile bireylerinin dikkatli olması önerilir. Kazanılmış toplum becerilerin sürdürülebilmesi için bireyleri toplum içinde etiketlenmemesi, günlük yaşam alanlarında etkin rol alabilmeleri önemlidir.

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