Otizm nedir? Otizm belirtileri neler?
Doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen karmaşık bir gelişimsel bozukluk olan otizm, sosyal davranış bozuklukları, iletişim kurma güçlüğü ve tekrar edici hareketlerle seyreden bir bozukluk olarak biliniyor. Peki, otizm nedir? Otizm belirtileri neler?
Çocuğun çevresiyle yeterli sosyal ilişkiler kuramaması, dil-iletişim alanında belirgin gelişimsel sorunlar göstermesi ve takıntılı davranış biçimlerine sahip olması ile tanımlanan bir hastalık olan otizm belirtileri, en erken yaşamın ilk altıncı ayında fark edilebiliyor. İşte, otizm hakkında bilinmesi gerekenler...
OTİZM NEDİR?
Ailelerin çocuklarında aynı yaştaki diğer akranlarından farklı davranışlar ve belirtiler gözlemleniyorsa vakit kaybetmeden otizm konusunda uzman bir psikiyatriste başvurmaları gerekiyor. İşte, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bilgiler ışığında otizme dair bilinmesi gerekenler...
Tanımı: Erken çocukluk döneminde ortaya çıkan karmaşık bir nörogelişimsel bozukluktur. Toplumda görülme sıklığı %1’e yakın olup, çocuk ve erişkinlerde benzer oranda görüldüğü bildirilmiştir.
Şikayetleri: konuşamama, sinirlilik, kendini sevdirmeme, dokundurmama, sarılmama, öpmeme, göz teması kurmama, yaşıtları ile oyun oynamama, tekrarlayıcı aynı, amaçsız davranışlar vb.
Bulguları:
Sözel ve sözel olmayan iletişim becerilerinde bozulma
Toplumsal ve duygusal karşılıkta yetersizlik
İlişki kurma ve sürdürmede yetersizlik
Basmakalıp ve tekrarlayıcı motor hareketler
Sınırlı ve yoğun ilgi alanı
Duyusal az ya da çok uyarılma
Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Erken çocukluk döneminde aile, okul, bakım verenlerin dikkatini çeken bulgular var ise çocuğun gelişimsel özellikleri çocuk psikiyatrisi uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Gerekli psikometrik testler ile birlikte tanısal izlem yapılmalıdır.
Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır: Bireylerin düzenli olarak erişkin yaşa kadar , bazı bireylerde erişkin dönemde dahil klinik izleminin devamı gereklidir. Sosyal ve psikolojik beceri alanların desteklenmesi ve geliştirilmesi için özel eğitim ve rehabilitasyon programları planlanmalıdır. Bireysel ve aile terapileri, sanat, spor, müzik terapileri, farmakolojik (ilaç) tedavileri seçilecek alternatif tedaviler arasındadır.
Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir: Otizme beraberinde öğrenme güçlüğü ve zeka geriliği eşlik edebilir. Bu konuda izlem yapan ekibin ve aile bireylerinin dikkatli olması önerilir. Kazanılmış toplum becerilerin sürdürülebilmesi için bireyleri toplum içinde etiketlenmemesi, günlük yaşam alanlarında etkin rol alabilmeleri önemlidir.
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