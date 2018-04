Otizm ne demek? Otizm Farkındalık Günü tarihçesi

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli derneklerin ve kuruluşların da desteğiyle hatırlatılıyor. Kamuoyunun dikkatini otizme çekmek için başlatılan ve bütün dünyada ilgi gören ‘Mavi Işık Yak Kampanyası (Light It Up Blue) bu yıl Türkiye’de de gerçekleştirilecek. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Galata Kulesi başta olmak üzere, İzmir Saat Kulesi, Beyazıt Yangın Kulesi, Amasya Kalesi gibi birçok yapı mavi ışıkla aydınlanacak. Ayrıca sosyal medya üzerinden de#otizmemaviışıkyak etiketi ile otizmle ilgili mesajlar paylaşılacak. Peki otizm ne demek? Otizm Farkındalık Günü neden 2 Nisan?



Otizm, otistik spektrum hastalıkları da denilen yaygın gelişimsel bozuklukların birçok türünden biri. Otizmin Asperger sendromu gibi diğer yaygın gelişimsel bozukluklarla karıştırılması da mümkün. Diğer bozuklukların da otizme benzer belirtileri olabiliyor. Ülkemizde 1 milyon 142 bin 586 otizmli birey olduğu ve bu durumdan etkilenen 4 milyon 568 bin aile ferdi bulunduğu tahmin ediliyor.



OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ TARİHÇESİ



2 Nisan, tüm dünyada otizm konusunda farkındalık yaratarak otizmden kaynaklanan sorunlara çözümler yaratmak amacıyla, 2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından “Dünya Otizm Farkındalık Günü” olarak ilan edildi. Her yıl, “Otizm Farkındalık Ayı” olan Nisan ayı boyunca dünya genelinde otizmin sorunlarını ve çözümleri konuşuluyor, araştırmaların teşvik edilmesi ve erken teşhisle tedavinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.