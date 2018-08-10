Otellere satıyordu... Sahte dolarcı
İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Nijerya uyruklu Samsoon Bello isimli bir kişinin, özel solüsyonla kâğıdı dolara çevirdiğini iddia ederek otelleri dolandırdığı ihbarını aldı.
Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, Nijeryalı dolandırıcıyı Beyoğlu’nda yakaladı. Nijerya uyruklu Samsoon Bello Taksim Meydanı’nda polisler arasında götürülürken çizgili ceketi, çantası, fötrü ve fötründen sarkan aksesuarıyla gelen geçenlerin dikkatini çekti. Gözaltına alınan Bello adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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