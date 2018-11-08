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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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DHA
08.11.2018 - 14:09, Son Güncelleme:

Otelde sevgili vahşeti! Kafasını yere vurarak...

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Otelde sevgili vahşeti! Kafasını yere vurarak...

Antalya'da, birlikte tatil yaptığı Kazakistanlı kız arkadaşı Nailia Nutfullina'nın kendisinden ayrılmak istemesine sinirlenen Altay Aksoy (33), kaldıkları otelde kadının başını yere vura vura dövdü. Ağır yaralı Nutfullina, tedavi gördüğü hastanede 20 gün sonra yaşamını yitirirken, Aksoy tutuklandı.

19 Ekim Cuma günü saat 01.30 sıralarında Antalya'da Kundu oteller bölgesindeki 5 yıldızlı otelde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre Gaziantep'te oturan Altay Aksoy, Rus arkadaşlık sitesinden tanışıp arkadaş olduğu Kazakistanlı Nailia Nutfullina ile sevgili oldu. Daha önce Antalya'da tatil yapan ikili, geçen ekim ayında yine tatil kararı aldı. Nailia Nutfullina ülkesinden, Altay Aksoy ise Gaziantep'ten gelerek Antalya'da 5 yıldızlı bir otele yerleşti. Bir süre tatil yapan çiftten Nailia Nutfullina, ayrılmak istediğini söyledi. Bu nedenle ikili arasında gece tartışma çıktı.

YERDE TEKMELEDİ, BAŞINI BETONA VURDU

Otelin barında başlayan ve bahçede devam eden tartışmanın büyümesinin ardından Altay Aksoy, Nailia Nutfullina'yı dövmeye başladı. Yere düşen Nutfullina'yı tekmelemeye devam eden Aksoy, kadının başını beton zemine vurdu. İkilinin kavgasına otel görevlileri ve diğer tatilciler müdahale etti. Ağır yaralanan Nailia Nutfullina için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Nutfullina, ambulansla Muratpaşa ilçesinde bulunan özel hastaneye götürüldü. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Altay Aksoy ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Otelde sevgili vahşeti Kafasını yere vurarak...


20 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Yoğun bakıma alınan Nutfullina, 20 gün süren yaşam savaşını dün kaybetti. Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde, Nailia Nutfullina'nın başına ve vücuduna aldığı darbelere bağlı yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer yandan Altay Aksoy'un, Rus arkadaşlık sitesinde 'Kadınları çok sevmek gerekmiyor. Çünkü kadınlar, sevilmeyi hak etmiyor. Bir kadını sevdim. Ama o bunu hak etmiyor' diye paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı. Aksoy'un 2015 yılında tartıştığı annesini dövdüğü gerekçesiyle yargılandığı, 30 bin lira para cezası aldığı kaydedildi.

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