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    Otelde büyük panik... Böyle beklediler

    KOCAELİ (İHA)
    15.05.2018 - 01:27 | Son Güncelleme:

    Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan bir otelde çıkan yangından 10 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Duman saran otelden mahsur kalan vatandaşları itfaiye merdivenle kurtardı. 

    CANLARINI ZOR KURTARDILAR
    Yangın, 23.30 sularında Körfez Tütünçiflik Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi’nde Hamit Akıncı’ya ait otelin hamam kısmında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre otelin hamam bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın nedeniyle otelin tamamını duman kapladı.Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri gelene kadar otelden konaklayan vatandaşların bazıları kendi imkanları ile otelden çıkarak canlarını zor kurtardı. Bazı müşteriler ise otelin balkonuna çıkarak yardım bekledi. 

    10 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
    Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenli araç yardımı ile otelin üst katında kalan müşterileri kurtardı. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 10 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Yangında yara almadan kurtulan yabancı turistler uzun süre yaşadıkları olayın şokunu üzerlerinden atamadı. İtfaiye ekiplerinin duman tahliyesinin ardından otelde kalan müşteriler, başka otele götürüldü. Ekipler yangının çıkış nedenini bulmak için çalışma başlattı. 

    Etiketler: Kocaeli , otel , gündem
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