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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mehmet ÇINAR (DHA)
09.08.2018 - 13:38, Son Güncelleme:

Otel sahibinden müşteriye insanlık dersi! Sosyal medya bunu konuşuyor

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Otel sahibinden müşteriye insanlık dersi! Sosyal medya bunu konuşuyor

İstanbul Silivri’de otel sahibi Ahmet İstif’in, çalışanların mesai saatleri dışında otelin havuzunu kullanmasına yönelik bir kadın müşterinin eleştirisine sosyal medya hesabından verdiği yanıt, binlerce beğeni aldı.

İstanbul’un Silivri ilçesindeki bir otelin sahibi Ahmet İstif’in Twitter hesabından yaptığı paylaşım, hem turizm sektörü çalışanları hem de birçok çevrede yankı uyandırdı. Bir kadın müşterinin internet üzerinden, "Personel havuza giriyor, iğrenç" şeklinde yorumda bulunması üzerine İstif, "Hee hanımefendi giriyorlar. O çocuklar sabahtan akşama kadar sana hizmet ediyor. Sırf havuza değil, yorulanları otel odalarında dinlendiriyorum" paylaşımında bulundu.

Otel sahibinden müşteriye insanlık dersi Sosyal medya bunu konuşuyor


Kısa sürede binlerce beğeni alan ve paylaşılan bu yorumun ardından İstif, "Personel yemeği yerine açık büfeden yemek yiyorlar. Geceleri iş bitince bira içip oturduğunuz şezlonglarda keyif yapıyorlar. Çünkü onlar da insan" diye ikinci bir paylaşım yaptı. Sosyal medya kullanıcıları, binlerce beğeni alan paylaşımda bahsedilen otelin adını öğrenmek istedi. Ancak İstif, "Abiler, ablalar otelin ismini soruyorsunuz gizli de değil ama şimdi yazarsam reklam falan derler, keyfimi bozarlar hiç uğraşamam" diyerek tesisin adını vermedi.

'BAZEN 20 SAAT ÇALIŞIYORLAR'

DHA’nın ulaştığı otel sahibi Ahmet İstif, yaptığı paylaşımın kesinlikle reklam amaçlı olmadığını söyledi. Ahmet İstif, otelin bulunduğu Selimpaşa’nın 5-6 bin nüfuslu bir balıkçı kasabası olduğunu, buradaki Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi’nden öğrenciler ve Selimpaşa’nın gençleriyle aile ortamı içinde çalıştıklarını söyledi.

İstif, "Burada ailecek çalıştığımız için o çocukları da hiçbir şekilde sıkmıyoruz. Bizim personel yemeğimiz yok, bütün izinleri var. Bazen 20 saat çalıştıkları da oluyor ama havuza da denize de giriyorlar. Öyle bir kısıtlamamız yok. Zaten çok büyük bir işletme değiliz. 60 personeliz. Bu tabi zor bir meslek. İnsanların tatil yaptığı zamanlarda biz çalışıyoruz. Evet yeri geliyor stajyerinden üst kadrolarına kadar 20 saat çalışıyoruz. Kışın biraz dinlenme şansımız oluyor. Tabi personeli çok sıkmamak lazım. Kıyafet konusunda da sıkmamak lazım. Çünkü onlar da insan, anlayışlı olmak lazım" dedi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (09.08.2018)
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