Otel sahibinden müşteriye insanlık dersi! Sosyal medya bunu konuşuyor

İstanbul’un Silivri ilçesindeki bir otelin sahibi Ahmet İstif’in Twitter hesabından yaptığı paylaşım, hem turizm sektörü çalışanları hem de birçok çevrede yankı uyandırdı. Bir kadın müşterinin internet üzerinden, "Personel havuza giriyor, iğrenç" şeklinde yorumda bulunması üzerine İstif, "Hee hanımefendi giriyorlar. O çocuklar sabahtan akşama kadar sana hizmet ediyor. Sırf havuza değil, yorulanları otel odalarında dinlendiriyorum" paylaşımında bulundu.









Kısa sürede binlerce beğeni alan ve paylaşılan bu yorumun ardından İstif, "Personel yemeği yerine açık büfeden yemek yiyorlar. Geceleri iş bitince bira içip oturduğunuz şezlonglarda keyif yapıyorlar. Çünkü onlar da insan" diye ikinci bir paylaşım yaptı. Sosyal medya kullanıcıları, binlerce beğeni alan paylaşımda bahsedilen otelin adını öğrenmek istedi. Ancak İstif, "Abiler, ablalar otelin ismini soruyorsunuz gizli de değil ama şimdi yazarsam reklam falan derler, keyfimi bozarlar hiç uğraşamam" diyerek tesisin adını vermedi.



'BAZEN 20 SAAT ÇALIŞIYORLAR'

DHA’nın ulaştığı otel sahibi Ahmet İstif, yaptığı paylaşımın kesinlikle reklam amaçlı olmadığını söyledi. Ahmet İstif, otelin bulunduğu Selimpaşa’nın 5-6 bin nüfuslu bir balıkçı kasabası olduğunu, buradaki Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi’nden öğrenciler ve Selimpaşa’nın gençleriyle aile ortamı içinde çalıştıklarını söyledi.

İstif, "Burada ailecek çalıştığımız için o çocukları da hiçbir şekilde sıkmıyoruz. Bizim personel yemeğimiz yok, bütün izinleri var. Bazen 20 saat çalıştıkları da oluyor ama havuza da denize de giriyorlar. Öyle bir kısıtlamamız yok. Zaten çok büyük bir işletme değiliz. 60 personeliz. Bu tabi zor bir meslek. İnsanların tatil yaptığı zamanlarda biz çalışıyoruz. Evet yeri geliyor stajyerinden üst kadrolarına kadar 20 saat çalışıyoruz. Kışın biraz dinlenme şansımız oluyor. Tabi personeli çok sıkmamak lazım. Kıyafet konusunda da sıkmamak lazım. Çünkü onlar da insan, anlayışlı olmak lazım" dedi.

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