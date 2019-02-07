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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer AKBİR/DHA
07.02.2019 - 14:04, Son Güncelleme:

Otel sahibi, mühendisi vurdu! Sebebini böyle anlattı…

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Otel sahibi, mühendisi vurdu! Sebebini böyle anlattı…

İzmit'te, mühendis Mehmet Doğan G.'yi tabancayla vurarak, bacağından yaralayan otel sahibi Cemal Cihan V.'nin emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Cemal Cihan V., yaptırdığı otelde sıkıntılar olduğunu ve bu nedenle kendisine hakaret eden mühendisi vurduğunu öne sürdü.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Serdar Mahallesi'nde bulunan şantiyede meydana geldi. Mühendis olarak çalışan Mehmet Doğan G. ile Yalova'dan geldiği öğrenilen Cemal Cihan V. arasında, şantiye girişinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Cemal Cihan V., tabancayla ateş ederek, Mehmet Doğan G.'yi bacağından yaralayıp, olay yerinden kaçtı. Mehmet Doğan G., hastaneye kendisi giderken, Cemal Cihan V. ise şantiyeye yakın kafeden polisi arayıp, gelen ekibe teslim oldu.

Gözaltına alınan, Yalova'nın Altınova'nın ilçesinde otel sahibi olduğu belirtilen Cemal Cihan V.'nin, emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Cemal Cihan V.'nin, otelinde Mehmet Doğan G.'ye 450 bin TL'lik iş yaptırdığını ve işle ilgili sıkıntılar olduğunu öne sürüp, mühendisi bu nedenle telefonda kendisine ağır hakaret ve küfürler edince vurduğunu iddia etti. Emniyette işlemleri tamamlanan Cemal Cihan V., adliyeye sevk edildi.

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