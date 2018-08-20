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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Mithat ABAKAN/DHA
20.08.2018 - 12:48, Son Güncelleme:

Otel odasını bu hale getirip kaçan iki turist havalimanında yakalandı

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Otel odasını bu hale getirip kaçan iki turist havalimanında yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yaptıkları 5 yıldızlı otelin odasına zarar verdiği öne sürülen 2 Rus turist, şikayet üzerine havalimanında yakalandı. Gözaltına alınan Rus tatilciler, zararı karşılamalarının ardından ülkelerine döndü.

Rusya'dan geçen hafta tatil için Manavgat'a gelen Oleg A. ile Elena M. Side bölgesinde 5 yıldızlı bir otele yerleşti. Aşırı alkol aldıkları öne sürülen ikili, kaldıkları otel odasına zarar verdi. Odada bulunan perdelerin tamamını koparan, kornişi de yerinden söken çiftin önceki gün tatil süresi bitti. Oleg A. ile Elena M., çıkış işlemlerini yapmayınca, otel görevlileri, odayı kontrol etti. Odaya zarar verildiğinin tesip edilmesi üzerine otel yönetimi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Selimiye Karakol Komutanlığı'na bilgi verdi.

Çalışma başlatan ekipler, güvenlik kameralarından, çiftin önceki gün saat 12.00 sıralarında bir otomobille otelden ayrıldığı belirledi. Antalya Havalimanı polisiyle irtibat kuran jandarma ekipleri, şüphelilerin yurt dışına çıkabileceğini belirtti. Eşkal bilgileri de verilen şüpheliler Antalya Havalimanı bekleme salonunda uçuş saatini beklerken, gözaltına alındı.

Selimiye Jandarma Karakol Komutanlığı'nda ifadeleri alınan Oleg A. ile Elena M., çok alkollü olduklarını, bu nedenle ne yaptıklarını hatırlamadıklarını söyledi. Uzlaştırma teklifini kabul eden çift, otelin zararını karşılamalarının ardından Rusya'ya gitti. Otel yetkilileri, şüphelileri kısa sürede yakalayarak, zararlarının tazmin edilmesini sağladıkları için jandarma görevlilerine teşekkür etti.

 

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Son 24 saatte ne oldu? (20.08.2018)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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