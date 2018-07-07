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Otel odasından korkunç telefon!

İHA
07.07.2018 - 14:51 | Son Güncelleme:

5 yıldızlı otelde tatil yapmakta olan Ukrayna uyruklu Maksim Vereskun banyoya girerek duş almak istedi. Ukraynalı şahıs banyoda fenalaşınca eşi otel yönetimini arayarak yardım istedi. Çağrılan acil sağlık ekibinin tüm müdahalesine rağmen Vereskun hayatını kaybetti

Antalya'nın Kemer ilçesinde tatil yapmakta olan Ukraynalı turist duş alırken fenalaşarak hayatını kaybetti. Beldibi Mahallesi’ndeki 5 yıldızlı otelde tatil yapmakta olan Ukrayna uyruklu 31 yaşındaki Maksim Vereskun banyoya girerek duş almak istedi. Ukraynalı şahıs banyoda fenalaşınca eşi otel yönetimini arayarak yardım istedi. Çağrılan acil sağlık ekibinin tüm müdahalesine rağmen Vereskun hayatını kaybetti. Vereskun’un cenazesi Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırılarak burada nöbetçi savcı ve Adli Tabibin yaptığı incelemenin ardından ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Antalya Grup Başkanlığına gönderilecek.

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