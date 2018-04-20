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    Ordu'da kaçırıldı, İstanbul'da otel odasında bulundu

    İHA
    20.04.2018 - 10:19 | Son Güncelleme:

    Ordu’dan kaçırılarak İstanbul’a getirilen 17 yaşındaki genç kız zorla tutulduğu otel odasından polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Genç kızı kaçırarak otel odasına kapatan iki kişi isi polis tarafından gözaltına alındı. 

    Ordu’da yaşayan bir aile dün öğle saatlerinden itibaren 17 yaşındaki G.A. isimli kızlarından haber alamadıklarını söyleyerek durumu polise bildirdi. Polis merkezine giderek kayıp başvurusu yapan aile yakınları ve ekipler kaybolan genç kızı bulmak için çalışma başlattı. Yaptıkları araştırmalarda G.A. isimli genç kızın son olarak Arslan K. ve Oktay C. ile görüldüğünü öğrenen aile yakınları polise haber verdi. 

    ŞAHISLARIN İZİ KİRALADIKLARI ARACIN GPS CİHAZINDAN BULUNDU 

    Soruşturmayı genişleten polis, şahısların araç kiralama firmasından otomobil kiraladıklarını belirledi. Şahısların kiralanan aracı zamanında geri getirmemesi üzerine firma GPS sistemi üzerinden aracın nerede olduğunu tespit etti. Şüpheliler tarafından kiralanan aracın Beyoğlu’nda bir otoparkta park halinde olduğu belirlendi. Kaçırılan G.A.’nın şüpheli şahıslarla beraber olduğunu gören aile yakınları polisi arayarak yardım istedi. 

    GENÇ KIZI KAÇIRAN ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI 

    İhbar üzerine olay yerine giden ekipler G.A. isimli genç kızı kaçırdıklarını itiraf eden 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Taksim Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Genç kız aileye teslim edilirken, Arslan K. ve Oktay C.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

    Etiketler: kaçırılan kız çocuğu , istanbul , kurtarma operasyonu , NoMobil , gündem
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