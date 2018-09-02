Otel konforunda öğrenci yurdu Ankara'da açıldı
Artık öğrenci yurtları, akıllı binaları ve otel konforunu aratmayan imkanlarıyla öne çıkıyor. Onlardan biri de Ankara Cebeci'de faaliyete geçen 1500 öğrenci kapasiteli kız öğrenci yurdu. Yurt, öğrencilere sauna, fitness ve kuaför salonu gibi imkanlar sunmasıyla dikkat çekiyor. Öz Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çelebi Öz, detayları CNN TÜRK muhabiri Serhat Dal'a anlattı.
"Akıllı bir bina olarak burayı inşa ettik." diyen Öz Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çelebi Öz, "Milli Eğitimin yönetmeliğine göre de Ankara'da ilk lisans alan yurt olarak biliniyoruz" dedi.
OTEL KONSEPTİNDE YURT
CNN TÜRK muhabiri Serhat Dal'a açıklamalarda bulunan Öz, "Biz aslında otel grubu olarak faaliyet gösteriyoruz. Ondan esinlenerek burayı da otel konseptinde inşa etti. Daha çok ailelerin güven duyduğu çocuklarının rahat bir ortamda eğitimlerini sağladıklarını onlara hissettirmek istiyoruz" dedi.
Öz Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çelebi Öz, "Fitneesından, saunasından, buharından, lobisinden, alakart restorantlarında, sağlık hizmetlerinde ücretsiz ingilizce eğitimine kadar bu hizmetleri vermeyi planlıyoruz. Burada salonlarımız müsait olduğu için ücretsiz eğitimi üniversite öğrencilerimize sunmayı hedefliyoruz." açıklamalarında bulundu.
HEDEF KİTLE DAR GELİRLİ AİLELER
Amaçlarının dar gelirli ailelerin çocuklarına güzel bir imkan sunmak olduğunu söyleyen Öz, "Daha çok ticari olarak değil de bu öğrencilerime üniversitede okuyan çocuklarımıza belli bir ücret karşılığında bu imkanı onlara sağlamaktır" dedi.
"TEKNOLOJİK OLARAK BÜTÜN İMKANLARDAN FAYDALANIYOR"
"Teknolojik olarak bütün imkanlardan faydalanıyor. Bu bina akıllı bir bina." diyen Öz, "Parmak okuma sisteminde isterlerse aileler, kendi cep telefonları üzerinden çocuklarının yurtta olup olmadıklarını da öğrenme imkanı olacaktır" ifadelerine yer verdi.
1500 kişi kapasiteli yurtta 1-2-3 ve 4 kişilik odalar mevcut. Konaklama ücretlerinin 800 liradan başlıyor.
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