Otel konforunda öğrenci yurdu Ankara'da açıldı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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02.09.2018 - 20:12, Son Güncelleme:

Otel konforunda öğrenci yurdu Ankara'da açıldı

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Otel konforunda öğrenci yurdu Ankara'da açıldı

Artık öğrenci yurtları, akıllı binaları ve otel konforunu aratmayan imkanlarıyla öne çıkıyor. Onlardan biri de Ankara Cebeci'de faaliyete geçen 1500 öğrenci kapasiteli kız öğrenci yurdu. Yurt, öğrencilere sauna, fitness ve kuaför salonu gibi imkanlar sunmasıyla dikkat çekiyor. Öz Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çelebi Öz, detayları CNN TÜRK muhabiri Serhat Dal'a anlattı.

"Akıllı bir bina olarak burayı inşa ettik." diyen Öz Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çelebi Öz, "Milli Eğitimin yönetmeliğine göre de Ankara'da ilk lisans alan yurt olarak biliniyoruz" dedi.

OTEL KONSEPTİNDE YURT

CNN TÜRK muhabiri Serhat Dal'a açıklamalarda bulunan Öz, "Biz aslında otel grubu olarak faaliyet gösteriyoruz. Ondan esinlenerek burayı da otel konseptinde inşa etti. Daha çok ailelerin güven duyduğu çocuklarının rahat bir ortamda eğitimlerini sağladıklarını onlara hissettirmek istiyoruz" dedi.

Öz Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çelebi Öz, "Fitneesından, saunasından, buharından, lobisinden, alakart restorantlarında, sağlık hizmetlerinde ücretsiz ingilizce eğitimine kadar bu hizmetleri vermeyi planlıyoruz. Burada salonlarımız müsait olduğu için ücretsiz eğitimi üniversite öğrencilerimize sunmayı hedefliyoruz." açıklamalarında bulundu.

Otel konforunda öğrenci yurdu Ankarada açıldı

HEDEF KİTLE DAR GELİRLİ AİLELER

Amaçlarının dar gelirli ailelerin çocuklarına güzel bir imkan sunmak olduğunu söyleyen Öz, "Daha çok ticari olarak değil de bu öğrencilerime üniversitede okuyan çocuklarımıza belli bir ücret karşılığında bu imkanı onlara sağlamaktır" dedi.

Otel konforunda öğrenci yurdu Ankarada açıldı

"TEKNOLOJİK OLARAK BÜTÜN İMKANLARDAN FAYDALANIYOR"

"Teknolojik olarak bütün imkanlardan faydalanıyor. Bu bina akıllı bir bina." diyen Öz, "Parmak okuma sisteminde isterlerse aileler, kendi cep telefonları üzerinden çocuklarının yurtta olup olmadıklarını da öğrenme imkanı olacaktır" ifadelerine yer verdi.

1500 kişi kapasiteli yurtta 1-2-3 ve 4 kişilik odalar mevcut. Konaklama ücretlerinin 800 liradan başlıyor.

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