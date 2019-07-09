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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

ÖSYM’nin zorlu siyam ikizleri sınavı

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ÖSYM’nin zorlu siyam ikizleri sınavı

Üniversite hayallerini gerçekleştirmek için 15 Haziran’da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren 18 yaşındaki siyam ikizleri ÖSYM’yi zorladı. Kızlara sınavda farklı kitapçıklar verildi. Fakat şimdi yanıt bulması beklenen soru farklı üniversitelerde farklı bölümleri kazanırlarsa ne olacak? TBMM Down Sendromu ve Otizm Araştırma Komisyonu’nun “İkisinin aynı yerde okuması lazım” talebine ÖSYM Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yaşar Özban, “Siyam ikizleri aynı bünyeyi paylaşan iki farklı kişi ama hukuksal olarak aynı bünyeye sahip olmayan iki farklı kişi” dedi.

TBMM Down Sendromu ve Otizm Araştırma Komisyonu, Kahramanmaraş’ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren 18 yaşındaki Siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu’nu konuştu. Komisyon perşembe günü yapılan toplantısında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) temsilcilerini dinledi. Komisyon “İkisinin aynı yerde okuması lazım” talebini iletirken Siyam ikizlerinin konuşulduğu toplantı Meclis tutanaklarına şöyle yansıdı:

İKİSİ AYNI YERDE OKUMALI

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan: Bir Siyam ikizimiz var. Özellikle de gittim köyünde ziyaret ettim. Muhteşem çocuklar. Yani çok etkilendim onları gördükten sonra. Bu çocuklar liseyi yeni bitiriyorlar, açık lise mezunları. Sınav nedir, bilmiyorlar. ‘Böyle bir şartta sınava girdik. İlk defa görüyoruz üniversite sınavı nasıldır, bir test çözmedik. Kamerayı ilk defa orada gördük, kamera var tepemizde’ diyor. Siyam ikizi olmalarına rağmen, belki sizinle alakalı değil, hukuki bir sorun, ayrı birey olarak sınava girmişler. Ayrı testler verilmiş. Çok da konuşkanlar, cin gibiler. Biri diyor ki ‘İkizimin sınavda tutulduğunu hissettim. Yani ister istemez ben oraya fikse oluyorum. Yani onun tutulması, onun tutukluğu beni rahatsız etti.’ Neyse, bunlar ayrı güzel şeylerdi. Şimdi bunların yerleştirilmesini, mutlaka okumasını istiyorum bu çocukların. O kadar motiveler ki... Ama sorun şu: İkisinin aynı yerde okuması lazım. Bunu sağlamamız lazım. Bu konuda YÖK bize ne yapabilir? ÖSYM yapacağını yapmış, şimdi YÖK, yerleştirme aşamasında. Puanı gelince

YÖK Başkanımızı da arayacağım ama şu an için bir öneriniz var mı?

YÖK Engelsiz Öğrenci Komisyonu üyesi Prof.Dr. Meltem Yılmaz: 18 Temmuz’da Temel Yeterlilik Testi (TYT) sonuçları belli oluyor, 19 Temmuz’da bizim Engelli Öğrenci Komisyon toplantımız bu sonuçları değerlendirmek üzere toplanacak, orada değerlendirileceğini ifade etmek istiyorum.

AYNI BÜNYEDE İKİ FARKLI KİŞİ

ÖSYM Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yaşar Özban: Siyam ikizleriyle ilgili olarak sınav öncesinde gerek yetkili kurullarımızda bu konu dile getirildi. Sonuç olarak siyam ikizleri aynı bünyeyi paylaşan iki farklı kişi ama hukuksal olarak aynı bünyeye sahip olmayan iki farklı kişi. Dolayısıyla ikisini aynı anda sınava tabi tutmanız durumunda neler olabileceği, ikisine farklı farklı kitapçıkları... Kitapçıkların içeriği bütünüyle aynı fakat sadece soruların, şıkların yerleri değişik. Dolayısıyla ikisine aynı kitapçık vererek sınavı yapmanız durumunda ortaya çıkabilecek olan hukuksal sorunlar, hukuk müşavirlerimizin bulunduğu ortamlarda ele alındı. Sonuç olarak ikisine farklı farklı kitapçıkların verilmesi kararına varıldı. Dolayısıyla bu şekilde sınav oldu. Tabii, sınav sonrasında... 18 Temmuz’da sonuçlar açıklanacak. 23-26 Temmuz tarihleri arasında da tercihler yapılacak. Tabii o konuda da YÖK’le koordinasyon içinde ne gerekiyorsa nasıl sizler bu adaylarımızın en adil, en hakkaniyetli şekilde işleme tabi tutulmasını istiyorsanız bizim hem YÖK hem ÖSYM olarak görüşlerimiz de aynı. Adaylar arasından en adil olanı uygulamaya çalışacağız gerekli koordinasyon ilişkileri içinde.”

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