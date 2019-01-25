ÖSYM'den YDS hatırlatması- YDS başvuruları ne zaman?
ÖSYM, resmi sayfasından YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) ile ilgili hatırlatmada bulundu. Yapılan duyuruda, YDS’nin gerçekleşeceği tarihin yanı sıra başvuru sürecine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Peki, yılda üç kez gerçekleştirilen YDS’nin ilki ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlayacak?
Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için yapılacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (YDS) ilki için geri sayım devam ediyor.
24 Mart'da gerçekleştirilecek olan 2019/1 YDS sınavı için başvurular 30 Ocak 6 Şubat tarihleri arasında alınacak. Sınav sonuçları sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden 19 Nisan'da açıklanacak.
YDS’YE KİMLER GİREBİLİR?
YDS sonuçları, yüksek lisans programlarına giriş için kullanılabileceğinden, lisans programı mezunları ile lisans programlarında okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir. Ancak, bu öğrencilerin ilgili üniversiteden yüksek lisans programları için YDS sonuçlarının kullanılıp kullanılamayacağını öğrenmeleri gerekmektedir. Doçent adayları ile doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adaylar da yabancı dil koşulunun sağlanması için YDS’ye girebileceklerdir.
EN AZ KAÇ PUAN GEREKLİ?
Yabancı dil koşulunun sağlanması için YDS'den doçent adaylarının 100 üzerinden en az 65, doktora ve sanatta yeterlik çalışmasına başvuracak adayların 100 üzerinden en az 55 puan almaları gerekmektedir.
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