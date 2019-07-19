ÖSYM'den üniversite tercih duyurusu - YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), üniversite tercih süreciyle ilgili duyuru yayımladı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesinde paylaşıldı. Yapılan duyuruda adayların kılavuzu dikkatlice incelemesi gerektiği hatırlatıldı. Peki, YKS tercihleri ne zaman başlayacak?
YKS sonuçlarının açıklanması ardından sınav heyecanı yerini tercih telaşına bıraktı. Tercih süreciyle ilgili merak edilen pek çok detay var ancak bunların başında üniversite tercihlerinin ne zaman başlayacağı ve nasıl yapılacağı. ÖSYM, YKS tercihleri için resmi sayfası üzerinden duyuru paylaştı. İşte, o duyuru:
Adaylar tercihlerini, 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri gerçekleştirebileceklerdir. Tercih işlemleri, 29 Temmuz 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
Adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. ‘Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü’ mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.
Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.
Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik Numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik Numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.
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