ÖSYM'den TUS yerleştirme sonuçları açıklaması | Gözler o tarihte
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) tercihlerini tamamlayan adaylar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak açıklamaya kilitlendi. Yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili heyecanlı bekleyiş devam ederken, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 1. Dönem tercihleri ile ilgili açıklama yaptı. Peki, 2019 TUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merak edilenler.
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 1. Dönem tercihleri, 05-12 Nisan 2019 tarihlerinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden tamamlandı. Tercihlerini yapan adaylar yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe gözlerini dikti. 2019 TUS yerleştirme sonuçları ile ilgili ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün açıklama yaptı. İşte, 2019 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 1. Dönem yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih ve ÖSYM başkanının açıklamasıyla ilgili detaylar.
2019 TUS SONUÇLARI YARIN AÇIKLANACAK
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, TUS tercih sonuçları ile ilgili şu ifadeleri kullandı;
"Değerli hekimlerimiz, 2019 TUS yerleştirme sonuçlarını yarın açıklayacağız inşallah. Sonuçların şimdiden hepinize hayırlı olmasını dilerim"
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 1. Dönem) yerleştirme sonuçlarının yarın açıklanacağını bildirdi. Aygün, "osymtustercihiniacıkla" etiketiyle yapılan paylaşımlara Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi. Çok sayıda aday bu paylaşıma yorum yaparak ÖSYM Başkanı Aygün'e teşekkür mesajlarını iletti.
EK YERLEŞTİRMELER HAKKINDA
Bu yerleştirmeden boş kontenjan kalması durumunda ek yerleştirme yapılacaktır. Ek yerleştirme tarihleri ÖSYM’nin internet adresinden ayrıca duyurulacaktır. Ek yerleştirme tercih işlemleri, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla yapılacaktır. Ek yerleştirme, 2019-TUS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallara göre yapılacaktır. Ek yerleştirme ücreti 20.00 TL’dir. Ücret, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Banka/ATM’den ödeme yapılmamalıdır. Adaylar, bu ücreti tercih işlemlerini tamamladıktan sonra tercih süresince ve tercih süresinin bitiminden sonraki ilk gün saat 23.59’a kadar yatıracaklardır. Bu ücreti yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri, yerleştirme işlemine alınmayacaktır.
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