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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.04.2019 - 18:29, Son Güncelleme:

ÖSYM'den TUS yerleştirme sonuçları açıklaması | Gözler o tarihte

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ÖSYM'den TUS yerleştirme sonuçları açıklaması | Gözler o tarihte

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) tercihlerini tamamlayan adaylar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak açıklamaya kilitlendi. Yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili heyecanlı bekleyiş devam ederken, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 1. Dönem tercihleri ile ilgili açıklama yaptı. Peki, 2019 TUS 1. Dönem yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merak edilenler.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 1. Dönem tercihleri, 05-12 Nisan 2019 tarihlerinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden tamamlandı. Tercihlerini yapan adaylar yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe gözlerini dikti. 2019 TUS yerleştirme sonuçları ile ilgili ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün açıklama yaptı. İşte, 2019 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 1. Dönem yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih ve ÖSYM başkanının açıklamasıyla ilgili detaylar.

2019 TUS SONUÇLARI YARIN AÇIKLANACAK

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, TUS tercih sonuçları ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

"Değerli hekimlerimiz, 2019 TUS yerleştirme sonuçlarını yarın açıklayacağız inşallah. Sonuçların şimdiden hepinize hayırlı olmasını dilerim"

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 1. Dönem) yerleştirme sonuçlarının yarın açıklanacağını bildirdi. Aygün, "osymtustercihiniacıkla" etiketiyle yapılan paylaşımlara Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi. Çok sayıda aday bu paylaşıma yorum yaparak ÖSYM Başkanı Aygün'e teşekkür mesajlarını iletti.

EK YERLEŞTİRMELER HAKKINDA

Bu yerleştirmeden boş kontenjan kalması durumunda ek yerleştirme yapılacaktır. Ek yerleştirme tarihleri ÖSYM’nin internet adresinden ayrıca duyurulacaktır. Ek yerleştirme tercih işlemleri, ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla yapılacaktır. Ek yerleştirme, 2019-TUS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallara göre yapılacaktır. Ek yerleştirme ücreti 20.00 TL’dir. Ücret, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Banka/ATM’den ödeme yapılmamalıdır. Adaylar, bu ücreti tercih işlemlerini tamamladıktan sonra tercih süresince ve tercih süresinin bitiminden sonraki ilk gün saat 23.59’a kadar yatıracaklardır. Bu ücreti yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihleri, yerleştirme işlemine alınmayacaktır. 

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