ÖSYM'den son açıklama: KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Adayların merakla beklediği KPSS sonuçları için ÖSYM'den çok önemli açıklama geldi. KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair açıklama yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sonuçların belirlenen süreçte açıklanacağını duyurdu. Peki, KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konular hakkında bazı bilgiler
KPSS sonuçları için adayların beklentisi devam ederken, ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den çok önemli bir açıklama geldi. KPSS sonuçları kapsamında sonuçlar, ÖSYM'nin belirlediği tarihte açıklanacak. İşte, ÖSYM sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sonuçları, ÖSYM'nin takvimine göre 29 Ağustos tarihinde yayımlanacak. Prof. Dr. Halis Aygün, KPSS sonuçları hakkında şu açıklamayı yaptı; "Değerli KPSS adaylarımız, Temmuz ayında ardışık 3 hafta sonu uyguladığımız 2019-KPSS sonuçlarını daha önce belirlediğimiz ve ilan ettiğimiz tarihte açıklayacağız"
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