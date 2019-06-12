ÖSYM’den sınav videosu
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından, 2019-YKS’ye girecek adayların dikkat etmesi gereken kurallarla ilgili video paylaştı.
Videoda, adayların 15-16 Haziran’da uygulanacak YKS’ye girebilmek için fotoğraflı kimlikle sınava giriş belgelerini yanlarında bulundurmaları ve bir saat önce sınav merkezinde hazır olmaları gerektiği vurgulandı. Videoda ayrıca nüfus cüzdanında fotoğraf bulunmayan adaylar nüfus müdürlüklerine başvurmaları konusunda uyarılıyor. ÖSYM Başkanı Aygün, ayrıca YKS’ye girecek engelli adaylarla ilgili de Twitter hesabından hatırlatmalarda bulundu. Aygün, engel, sağlık sorunu ve özel durumu olan, bu durumlarıyla ilgili sağlık kurulu raporlarını kabul edilen adayların, kullandıkları alet, araç, gereç ve cihazlarıyla engelli binalarında sınava alındığını belirtti.
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