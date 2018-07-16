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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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ANKARA (AA)
16.07.2018 - 11:24, Son Güncelleme:

ÖSYM'den önemli karar! Bugünden itibaren başladı

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ÖSYM'den önemli karar! Bugünden itibaren başladı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, "Yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü tezler ile kamu kurumlarındaki uzmanlık tezlerini desteklemek için verilerimizi paylaşacağız. Bu konudaki usul ve esasları belirledik ve bugün web sitemizden yayımladık. Başvuruları almaya başlıyoruz. Her ayın ilk haftası alınacak başvurular, Danışma Kurulu tarafından değerlendirilecek" dedi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, "Yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü tezler ile kamu kurumlarındaki uzmanlık tezlerini desteklemek için verilerimizi paylaşacağız. Bu konudaki usul ve esasları belirledik ve bugün web sitemizden yayımladık." dedi. Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ÖSYM'nin ülkede ölçme, seçme ve yerleştirme yapan köklü bir kurum olduğunu ve yıllar içerisinde yaptığı sınavların hem çeşitliliğinin hem de sayısının arttığını bildirdi.

ÖSYM'nin yaptığı sınavların çeşitliliği ve hizmet verdiği aday kitlesinin büyüklüğü açısından dünya ölçeğinde ilk sırada olduğuna değinen Özer, "ÖSYM hizmet vermeye başladıktan günümüze kadar 44 yılda yaklaşık 150 milyon adaya hizmet vermiştir. ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlara yılda yaklaşık 10 milyon aday katılmaktadır." bilgilerini paylaştı.

'YIL TEMELLİ İZLENEBİLECEK'

ÖSYM olarak büyük organizasyon kabiliyeti gerektiren sınavları başarılı bir şekilde yaparken 2018'den itibaren yeni bir evreye geçmek istediklerini belirten Özer, ilk adım olarak sınavlarla ilgili analizler yapıp değerlendirme raporları yayımlamaya başladıklarını hatırlattı. Özer, bu analiz ve değerlendirmelerin sınavlara yönelik bulgu temelli iyileştirmelerin yapılmasına imkan verdiğini ve sınavları isteyen kurum, kuruluşlar ve politika yapıcılar için yol gösterici olduğunu vurguladı. Özer, "Özellikle yükseköğretim kurumlarımız, öğrencilerinin ve mezunlarının bu sınavlardaki performanslarını diğer yükseköğretim kurumlarınınki ile karşılaştırabilme ve böylece eğitimle ilgili süreçlerini de raporlardaki bulgular ışığında iyileştirme imkanı elde etmektedir. Değerlendirme raporları yayımlanmaya devam ettikçe bu performans değişimlerini yıl temelli izleyebileceklerdir." diye konuştu.

Değerlendirme raporları yayımlamaya devam ederken ikinci bir adım daha attıklarına işaret eden Prof. Dr. Özer, "Yaptığımız sınava ilişkin verilerimizi paylaşıma açıyoruz. Yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü tezler ile kamu kurumlarındaki uzmanlık tezlerini desteklemek için verilerimizi paylaşacağız. Ayrıca tez dışındaki diğer akademik çalışmalar için de destek olacağız. Bu konudaki usul ve esasları belirledik ve bugün web sitemizden yayımladık. Başvuruları almaya başlıyoruz. Her ayın ilk haftası başvurular, Danışma Kurulu tarafından değerlendirilecek." ifadesini kullandı.

Son 24 saatte ne oldu? (16.07.2018)
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SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

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