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    ÖSYM’den kritik AYT ve TYT duyurusu… YKS oturumları saat kaçta, sınav kaç dakika?

    Hürriyet Haber
    29.06.2018 - 09:48 | Son Güncelleme:

    Bu yıl ilk kez uygulanacak olan YKS için geri sayım sürerken ÖSYM’den arka arkaya önemli duyurular geldi. Adayları geçici kimlik belgeleri ve diploma notu onayı hakkında bilgilendiren ÖSYM, son olarak YKS, AYT ve YDT sınavlarının saatini hatırlattı. Peki, YKS sınavları saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? İşte, YKS, AYT ve YDT sınav bilgileri!

    Üniversiteye girişte uygulanacak yeni sınav sistemi YKS(Yükseköğretim Kurumları Sınavı) için sadece saatler kaldı. 2 milyondan fazla üniversite adayının ter dökeceği YKS’nin 1. oturumu Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran’da, ikinci oturumu AYT (Alan Yeterlilik Testi) ve son oturum olan Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 1 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek. TYT'de Türkçe testinden 40, Sosyal Bilimler testinden 20, Temel Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinden 40, Sosyal Bilimler-2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 40 soru, YDT'de ise 80 soru sorulacak. Peki, YKS sınavları saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

    TYT, 30 Haziran 2018 Cumartesi günü yapılacak. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 135 dakika (2 saat 15 dakika) sürecek.
    AYT, 1 Temmuz 2018 Pazar günü yapılacak. Sınav, 10.15’te başlayacak ve 180 (3 saat) dakika sürecek.
    YDT, 1 Temmuz 2018 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45’te başlayacak ve 120 (2 saat) dakika sürecek.

    15 DAKİKA KURALI GEÇERLİ

    YKS'nin birinci oturumu TYT ve ikinci oturumu AYT adayları saat 10.00'dan sonra, YDT adayları saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
    Sınava girecek adayların, gerekli kimlik ve güvenlik işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için sınav başlangıç saatinden en az 1 saat önce hazır olarak bulunması gerekir. Sınav günü, yanında sınav giriş belgesi ve T.C. kimlik kartını bulundurmayan adayların sınav binasına girişine izin verilmeyecek.

     

    Etiketler: son dakika , haberler
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