ÖSYM’den KPSS ön lisans başvuru duyurusu… Başvuru sayfası açıldı mı?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) , KPSS Ön Lisans Sınavı başvuruları için duyuru yayımladı. Yapılan duyuruya göre, ön lisans mezunu olup da devlet kurumlarında memur olarak çalışmak isteyen adaylar için yapılacak olan KPSS Ön Lisans Sınavı başvuruları bugün itibariyle başlıyor. İşte, 2018 KPSS kılavuzu ve ön lisans başvurularıyla ilgili detaylı bilgiler.
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" ile “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar” hükümleri kapsamında 2018-KPSS Ön Lisans Sınavı, 4 Kasım 2018 tarihinde ön lisans düzeyinde yapılacak. KPSS Ön lisans sınav başvuruları, 28 Ağustos 2018 - 12 Eylül 2018 tarihleri arasında alınacak. Sınava, ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 9 Aralık 2018 tarihinde yapılacak. DHBT başvuru işlemleri, 9-17 Ekim 2018 tarihinde yapılacak.
Adaylar, KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır. Ön lisans düzeyinde DHBT’ye katılacak adayların KPSS ÖnLisans Sınavına başvuru yapmaları ve ilgili sınavın GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR oturumuna katılmaları zorunludur.
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KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Başvurular elektronik ortamda alınacak. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabilecekler. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklar. Adaylar, başvuru merkezinden yapacakları başvuruda başvuru hizmeti ücreti ödeyecekler.
KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS başvuru ücreti bu yıl 60 TL olarak belirlendi. Ücretlerin yatırılacağı bankalar ise şu şekilde:
- T.C. Ziraat Bankası,
- Akbank,
- Türk Ekonomi Bankası (TEB),
- Deniz Bank,
- Kuveyt Türk PTT,
- Halk Bankası.
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