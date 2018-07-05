ÖSYM’den kaymakamlık sınavı duyurusu: Başvurular bugün başlıyor

2018 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları, 5-12 Temmuz 2018 tarihleri arasında bir başvuru merkezinden veya https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak. Adayların başvuru bilgilerini https://ais.osym.gov.tr internet adresinden teyit ettikten sonra sınav ücretini belirlenen bankalara yatırması gerekiyor. Sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvurusu tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacak.

Kaymakamlık sınavı kılavuzuna şu adresten ulaşabilirsiniz: https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2018/KYMK/KILAVUZ05072018.pdf

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sınava; Üniversitelerin, Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlaradenkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki en az dört yıl süreli fakültelerden mezun olan adaylar başvurabilecektir.



Başvuruda; adayların fakülte bilgileri, beyana göre alınacaktır. Sınava başvuru koşullarını taşımayan, belirtilen fakültelerden mezun olmadığı halde başvurusu kabul edilen adaylar yazılı sınava alınmayacak, sınava girmiş olsalar dahi İçişleri Bakanlığı tarafından mülakata çağrılmayacak ve atamaları yapılmayacaktır.



Sınava, sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (1 Ocak 1983 ve daha sonra doğmuş) olanlar başvurabileceklerdir. Bu şartı taşımayan adayların başvurusu sistem tarafından engellenecektir.

SINAVLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER

2018 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2018-Kaymakamlık), 2 Eylül 2018 tarihindeAnkara’da yapılacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Sınavın ilanı, İçişleri Bakanlığı tarafından başvurular başlamadan önce yapılacaktır. İlanda, sınava başvuru koşulları ayrıntılı olarak yer alacaktır. Başvuru koşullarını taşımadığı halde sınava giren ve başarılı olan adayların atamaları İçişleri Bakanlığı tarafından yapılmayacaktır.