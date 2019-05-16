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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.05.2019 - 09:05, Son Güncelleme:

ÖSYM’den İSG adaylarına hatırlatma – İSG sınavı ne zaman, saat kaçta?

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ÖSYM’den İSG adaylarına hatırlatma – İSG sınavı ne zaman, saat kaçta?

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi), resmi Twitter hesabı üzerinden 2019 İSG sınavıyla ilgili hatırlatmada bulundu. Yayımlanan duyuruda sınav tarihi ve saatiyle ilgili bilgilendirme yapıldı. Peki, İSG sınavı ne zaman, saat kaçta?

18 Mayıs 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019 İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2019-İSG) sınavında adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Adayın, sınava girebilmesi için sınav giriş belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya T.C kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanınsa bulundurması zorunludur.

Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.

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