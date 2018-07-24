ÖSYM'den duyuru: ALES/2 başvuruları başladı... Başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuruları için beklenen duyuru geldi. 30 Eylül 2018 tarihinde 81 il merkezinde uygulanacak olan ALES/2 için başvurular bugün itibariyle alınmaya başlanacak. Peki, ALES 2018 başvuruları için son gün ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuru süreciyle ilgili bilgilendirmede bulundu. 2018-ALES/2: kılavuz ve başvuru bilgileri ÖSYM’nin resmi sayfası üzerinden paylaşıldı. Yapılan duyuruda; “2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES/2), 30 Eylül 2018 tarihinde 81 il merkezinde uygulanacaktır. (Lefkoşa’da sadece İlkbahar Dönemi Sınavı yapılacaktır.) Sınav saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır. Sınava başvurular, 24 Temmuz-02 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Adayların başvuru sürecinde Ek’te yer alan 2018-ALES/2 Kılavuzunu dikkatle incelemeleri önerilmektedir.” İfadeleri kullanıldı
Başvuru Yapılacak Merkezler:
Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri arasında alınacaktır.
Sınav ücretinin yatırılması:
Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler. Sınav ücreti ödeme işlemleri, sınava başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir. Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, süresi içinde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak
yatıracaktır.
Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan
adayların başvuru bilgileri silinecektir.
Başvuru ücreti hangi bankalara yatırılacak?
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı; Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; İNG Bank’ın tüm şubeleri, internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)
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