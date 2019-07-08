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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Umut ERDEM - ANKARA
08.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

ÖSYM'den ‘dürtücü’ istedi

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ÖSYM'den ‘dürtücü’ istedi

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Engelli Adaylar Daire Başkanı Belma Atak, sınavlarda özel durumu olan adaylara değinerek kendilerini şaşırtan bir hastalıktan bahsetti. Uyku felci hastalığı olan bir adayın kuruma dilekçe yazdığını belirten Atak, “İki dakika sonra çocuk sınavda uykuya geçiyor, birinin ona mutlaka dokunması gerekiyor. Adayımız dilekçede ‘Bende uyku felci var, bana dürtücü verin’ talebinde bulunuyor” dedi.

TBMM Down Sendromu ve Otizm Araştırma Komisyonu, perşembe günü Belma Atak’ı dinledi. Atak’ın özel hastalığı olan adaylarla ilgili aktardıkları Meclis tutanaklarına şöyle geçti:

UYKU FELCİ OLAN ADAY

“Bizim özel durumu olan adaylarımız var. Örnek vermek istiyorum buna: ‘Narkolepsi’. Bir uyku felci. Uyku felci bir adayımız bize bir dilekçe yazarak... İki dakika sonra çocuk sınavda uykuya geçiyor, birinin ona mutlaka dokunması gerekiyor. Adayımız bize dilekçe yazıyor, dilekçede ‘Bende uyku felci var, bir de bana dürtücü verin’ diyor. Biz adayımıza dönüp sorduğumuzda, ne istiyorsunuz dediğimizde aday diyor ki ‘Benim iki dakika sonra başım öne düşüyor, soruları okuyamıyorum. ÖSYM sen bana tek kişilik salon ayarla ve de yanıma benim koluma her iki dakikada ‘Bak sınav devam ediyor, sınava devam etmelisin’ diyen bir görevli ver’.

ŞİZOFRENİK HASTALIKLAR

Özellikle bize son dönemlerde gelen adaylar anksiyete bozukluğu veya şizofrenik rahatsızlığı olan adaylar tek kişilik salonlarda girmek istiyor. ‘Ben bir başkasının sayfayı çevirmesinden, aksırmasından, öksürmesinden, göz teması kurmasından rahatsız oluyorum’ diyen adaylarımız da var. Adayın okuma durumunu, kat durumunu, artı merdiven çıkar, çıkamaz, soru kitapçığı okuma durumunu, işaretleyici durumunu ve aparatlarını biz başvuru döneminde ‘sağlık durumu, engel bilgi formu’ adı altında adaylarımızdan topluyoruz.

2019’DA RAKAMLAR ARTTI

2018’de yaygın gelişimsel bozukluk gruptan YKS’ye giren aday sayımız 106, özgül özel öğrenme güçlüğü grubunda olan adayımız 301, zihinsel engelli grubunda olan 1262, ‘Serebral Palsi’ dediğimiz aday grubu 457 aday, 2019 yılına baktığınızda bu rakamlar artmıştır. 2019’da yaygın gelişimsel bozukluğundan 144 aday, özgül öğrenme güçlüğünden 419 aday, zihinsel engelli grubundan 1606 aday, Serebral Palsi yani bedensel engelli aday grubundan da 539 aday sınavımıza katılmıştır.”

47.751 ENGELLİ ÜNİVERSİTELİ

KOMİSYONA engelli öğrenci sayısıyla ilgili bilgiler veren YÖK Uzmanı Duygu Çandarlı’nın sunumu da Meclis tutanaklarına şöyle yansıdı: “Yükseköğretim sisteminde 7 milyon 740 bin 502 öğrenci bulunmakta. Peki engelli öğrenci sayımız nedir? 47 bin 751. Dağılımına baktığımızda büyük çoğunluğunun engel durumu bilinmeyenlerin oluşturduğunu görüyoruz, 38 bin 895’le. Ardından bedensel engelliler geliyor 2 bin 705 öğrencimiz var, kronik sağlık sorunu olanlar 2 bin 316, görme engelli öğrencilerimiz 2 bin 31, ardından işitme engelli öğrencilerimiz geliyor 1102 öğrenci. Otizm spektrum bozukluğu, Asperger Sendromu, öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve zihin engelli öğrencilerimizin sayısı ise oldukça düşük. Zihin engelli öğrencilerimiz 119, öğrenme güçlüğü 31, dikkat eksikliği 58 ve otizm, Asperger Sendromu olan öğrencilerimizin sayısı ise 21 olarak sistemimizde yer alıyor.”

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