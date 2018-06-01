ÖSYM’den DGS için geç başvuru hatırlatması – DGS ne zaman?

Bu yıl pek çok sınav için ek süre veren ÖSYM, DGS için de geç başvuru fırsatı sundu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 16 -24 Mayıs tarihleri arasında DGS 2018 başvurularını almıştı. Yapılan açıklama göre bu tarihleri kaçıran adaylar, 5 Haziran Salı günü geç başvuru yapabilecek. Başvurular ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden saat 23.59’da sona erecek.Bu yıl pek çok sınav için ek süre veren ÖSYM, DGS için de geç başvuru fırsatı sundu.



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 16 -24 Mayıs tarihleri arasında DGS 2018 başvurularını almıştı. Yapılan açıklama göre bu tarihleri kaçıran adaylar, 5 Haziran Salı günü geç başvuru yapabilecek. Başvurular ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden saat 23.59’da sona erecek.



GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?



Geç başvuru ücreti 150 TL olarak belirlendi. Geç başvuru gününde sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet sayfasında ‘e-İŞLEMLER’de yer alan ‘ÖDEMELER’ alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecek. Adayların aşvuru bilgileri sisteme kaydettikten sonra sınav ücretini belirtiken bankalara yatırması gerekiyor. Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek.



SINAV TARİHİ KADAR SAATİ DE ÖNEMLİ!



DGS bu yıl 21 Haziran’da gerçekleşecek. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunlu. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklar.