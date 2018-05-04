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    ÖSYM’den ALES ‘e gireceklere saat uyarısı… ALES saat kaçta başlayacak?

    Hürriyet Haber
    04.05.2018 - 12:59 | Son Güncelleme:

    ALES hazırlıklarını sürdüren adaylar artık son hazırlıklarını yaparken ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) önemli bir hatırlatmada bulundu. Yapılan açıklamada Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) adaylarının sınav saatinden sonra binaya giriş izni verilmeyeceği bildirildi. İşte ALES süresiyle ilgili detaylar ve sınavda dikkat edilmesi gereken diğer hususlar!

    ÖSYM, resmi internet sayfası ve Twitter hesabı üzerinden ALES ‘e girecek adaylara saat uyarısında bulundu. Buna göre adaylar saat 10.00’dan sınav binalarına alınmayacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 6 Mayıs'ta uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ilk kez 81 ilde yapılacak. Sınav saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2.5 saat) olacak.

    SINAVDA YANINIZA ALMANIZ GEREKEN BELGELER

    Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı

    Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı

    SINAV ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

    Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayınfotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğrafolmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır.Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınavgününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesigönderilmeyecektir

    Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

     

    Etiketler: ales saat kaçta , SeoHaber , NoMobil , gündem
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