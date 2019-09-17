ÖSYM'den ALES/3 başvurularının alınmasıyla ilgili duyuru - İşte başvuru kılavuzu
ÖSYM, 2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3) başvuruları için duyuru yayınladı. Sınava katılmak isteyen adaylar, 2019-ALESKılavuzu ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler. Peki, ALES/3 başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?
2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3), 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak.
ALES/3'e başvurular, 17-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacak.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2019-ALES Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
ALES/3 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle