ÖSYM YÖKDİL geç başvuru tarihini duyurdu: 2020 YÖKDİL sınavı ne zaman?

Yılda 2 kez ÖSYM tarafından düzenlenen YÖKDİL sınav programıyla beraber YÖKDİL 1 başvuruları 16 Ocak tarihinde sona erdi. Başvuruları kaçıran adaylar, geç başvuru tarihini öğrenmek adına konuyla ilgili detayları sorguluyor. İşte, 2020 YÖKDİL sınavıyla ilgili ayrıntılar...

YÖKDİL GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM takvimine göre 2020 YÖKDİL 1 geç başvuruları 28 Ocak'ta alınacak. Sınav ücreti aynı gün ödenecek.

2020 YÖKDİL 1 SINAVI NE ZAMAN?

Fen bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler alanlarında İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinde organize dilen YÖKDİL sınavı 1 Mart 2020'de yapılacak. Sınav 10.15'te başlayacak, 3 saat sürecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda açıklanmıştır:

a) Kılavuz ve Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi:

-Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

-Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar; başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.

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