ÖSYM, YKS sonuçlarını ne zaman açıklayacak? Üniversite tercihleri ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 15 ve 16 Haziran'da tamamlandı. Şimdi ise sonuçların açıklanması ve ardından tercih sürecinin başlaması bekleniyor. Peki, ÖSYM, YKS sonuçlarını ne zaman açıklayacak? Üniversite tercihleri ne zaman?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testi'ne 2 milyon 446 bin 51, Alan Yeterlilik Testleri'ne 1 milyon 985 bin 689, Yabancı Dil Testi'ne ise 134 bin 323 aday başvuru yaptı. Gözler şimdi, 2019 üniversite sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihte. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
2019 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları, ÖSYM'nin resmi takviminde yer alan bilgilere göre 18 Temmuz tarihinde açıklanacak. Yayımlanacak olan sonuçlarda;
* Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı
* TYT puanı ve başarı sırası
* varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları
* Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
* Yerleştirme puanları ve başarı sıraları bilgileri yer alacak.
ÖSYM YKS TERCİH TARİHLERİNİ AÇIKLADI
ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2019-YKS'nin tercih kılavuzuyla ilgili bilgi verdi. Paylaşımında 2019-YKS kontenjan toplamlarına ait tablolara yer veren ve sınav sonuçlarının 18 Temmuz'da açıklanacağını belirten Aygün, "2019-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 'http://osym.gov.tr' internet sitemizde yayınlandı. Tercihler 23-29 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Adaylarımız için hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.
2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na, 20 Haziran-1 Temmuz 2019 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlandı. Adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekiyor.
EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek. Üniversitelerin 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına, ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak. Ek yerleştirmede, önlisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecek. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacak. Ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira olacak. ÖSYM Yönetim Kurulunun Ocak 2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacak.
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