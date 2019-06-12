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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.06.2019 - 12:14, Son Güncelleme:

ÖSYM YKS sınavına girerken gerekli belgeler hakkında uyardı

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ÖSYM YKS sınavına girerken gerekli belgeler hakkında uyardı

YKS sınav giriş belgesi ile birlikte sınava hangi belgeleri götürmesi gerektiğini araştıran üniversite adayları, internet üzerinden detayları sorgulamaya başladı. Bu hafta sonu sınava girecek olan binlerce aday, sınav salonlarına girebilmek için bazı belgelerini hazır bulunduracak. Peki, YKS sınavına girerken gerekli belgeler hangileri olacak? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı detaylar

YKS sınavına girerken gerekli belgeler, ÖSYM tarafından adaylar için bir kez daha paylaşıldı. Sınavda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için uyarılarda bulunan ÖSYM, özellikle iki belgeyi yanlarında bulundurmaları konusunda uyardı.

YKS için geri sayım başladıÖlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 15 ve 16 Haziran'da yapılacak. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2019-YKS'ye girecek adaylar için sınavda dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin hatırlatmaları içeren videoya yer verdi.
daha fazla video için

ADAYLAR İKİ BELGEYİ YANLARINDA BULUNDURMAK ZORUNDA OLACAK

Adayların sınava girerken aşağıda belirtilen iki belgeyi yanlarında bulundurmaları zorunludur:

1) İlgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi (SGB)
2) Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı

(Nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;

Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar,
Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı,
T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen ve yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olan fotoğraflı, imzalı ve mühürlü “Geçici Kimlik Belgesi” geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilir.)

KALEM, SİLGİ VE SU GÖTÜRMEK SERBEST Mİ?

Üniversite adayları sınavda yanlarına etiketi çıkarılmış su götürebilecek. Kalem, silgi ve kalemtraş gibi araçlar ise ÖSYM tarafından temin edileceği için sınava götürülmesi yasak olacak. Sınava saat ve kolye gibi aksesuarlarla girmek de yasaklar arasında yer alacak.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ HER İHTİMALE KARŞI AÇIK TUTULACAK

Sınav günü kimliklerini kaybeden öğrenciler için nüfus müdürlükleri her ihtimale karşı açık tutulacak.

15 Haziran 2019 Cumartesi günü 07.00 ile 17.00 saatleri arasında ve 16 Haziran 2019 Pazar günü 07.00 ile 15.30 saatleri arasında açık tutulacak Nüfus Müdürlüklerinden adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” verilecek.

 

BÖLGENİZDE AÇIK OLAN MÜDÜRLÜĞÜ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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