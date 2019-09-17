ÖSYM YDUS ek yerleştirme sonuçlarını açıkladı! YDUS tercih sonucu sorgulama
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının (YDUS) 16 alanına ait ek yerleştirme sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı. Tıpta Yan Dal uzmanlık eğitimi almak isteyen ve tercihlerini geçtiğimiz haftalarda tamamlayan adaylar, yerleştirme sonuçlarına, TC No ve ÖSYM şifreleri ile erişecekler. Peki, YDUS ek yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, YDUS tercih sonucu sorgulama ekranı.
02-09 Eylül 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan 2018-YDUS ek yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ilan edildi. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylar, sonuçlarını kurumun https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecekler.
YDUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 17 Eylül 2019 tarihinde saat 14.00'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
YDUS TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI
YDUS NEDİR?
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ve 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY) (http://tuk.saglik.gov.tr/mevzuat.html) uyarınca, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, üniversitelerin tıp fakültelerinde ve Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) yan dal uzmanlık eğitimi görmek isteyen adaylar ile 1219 sayılı Kanunun Ek 14. maddesinin 2. fıkrası hükmünce, bu Kanunun Ek-1 sayılı çizelgesinin 3. sütununda uzmanlık eğitimini kısa süreli olarak yapabilecekleri belirlenen uzmanlar arasından ana dal uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Yarışma esaslarına dayanan Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS), mesleki bilgi üzerine yapılır. Sınavın amacı uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.
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