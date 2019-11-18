ÖSYM tarihi duyurdu! 2019 YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
3 Kasım tarihinde ÖSYM tarafından gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) için geri sayım başladı. Sınav soru ve cevaplarını öğrenen adayların gözü, şimdi de YÖKDİL sonuç ekranına çevrildi. Peki, 2019 YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YÖKDİL sınav puanı nasıl hesaplanır? İşte, 2019 YÖKDİL sonuç tarihi ile ilgili merak edilenler.
Daha önce Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından uygulanan bu sene ilk defa Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM) düzenlenen 2019 YÖKDİL sonuçları adaylar tarafından araştırılmaya devam ediyor. İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerindeki yapılan sınavda kendilerine yöneltilen sorulara yanıt arayan adaylar, merakla YÖKDİL sonuçlarıyla ilgili ÖSYM'den yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, YÖKDİL sonuçları açıklandı mı? İşte, YÖKDİL sınav sonuç tarihi ile ilgili detaylar.
YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin takvimine göre, YÖKDİL sınav sonuçları 28 Kasım'da açıklanacak. Adaylar sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesinden erişecekler. Fen bilimleri, sağlık bilimleri, sosyal bilimler alanlarında İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerindeki sınavın sonuçları, sınav tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?
Cevap kâğıtları, ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır
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