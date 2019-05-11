ÖSYM tarih verdi: EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için ilk kez düzenlenen ve 56 bin adayın katıldığı EKYS sonuçları için geri sayım devam ediyor. ÖSYM’nin resmi sayfasından yayımladığı takvimine göre, EKYS sonuçları kısa süre sonra erişime açılacak? Peki, EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için ilk kez düzenlenen, "Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı" (2019-MEB-EKYS) 21 Mart 2019 tarihinde gerçekleşti. EKYS’de konuların dağılımı genel yetenek ve genel kültür yüzde 35, Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi yüzde 10, değerler eğitimi yüzde 5, eğitim ve öğretimde etik yüzde 5, eğitim bilimleri yüzde 35, mevzuat yüzde 10 şeklindeydi.
ÖSYM'nin bu yılki takvimine göre, EKYS Sınav sonuçlarının 16 Mayıs 2019'da açıklanması planlanıyor. Adaylar sınav sonuçlarını www.osym.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecek.
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